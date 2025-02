Kas nutiko keliaujant traukiniu, negalėjo pranešti net artimiesiems: kai kurie tokių ir akyse neregėję

Atėjusi pasidžiaugiau, kad traukinys jau 16 val., laukia važiuojančių šiuo maršrutu, išsirinkau savo mėgstamą vietą ir laukiau kelionės. Prasidėjus kelionei, kontrolierė patikrino bilietus, palinkėdama geros kelionės. Tik ar iš tikrųjų mūsų kelionės į Varėną tokios geros?

Praėjus valandai kelionės laiko, sustojome Klepočiuose. Mašinistas neįprastai pralėkė stotelę ir pavažiavo šiek tiek atgal. Tai pasirodė neįprasta, kilo įtarimas, jog kažkas negerai. Bet, o kam nebūna? Tačiau traukinys taip ir nesugebėjo pajudėti iš vietos. Lauke buvo šalta, ryšio šioje zonoje nebuvo. Kaip pranešti artimiesiems, kurie laukia galutinėje stotelėje, jog laiku negrįšime?

Žmonės, kurie važinėja traukiniu kiekvieną dieną į darbą Vilniuje, pradėjo dalintis, jog ne pirmą kartą tenka strigti ir pavėluoti į darbą. Supratau tik tiek, kad toliau nieks niekur nesikreipia ir džiaugiasi sugrįžę namo.

Pradėjome eiti į lauką, gaudyti bent kokio nors signalo telefone, pranešti, kas atsitiko. Iš vagonų šiluma pradėjo eiti į lauką, viduje darėsi vėsu. Mašinisto žadėtos 20 minučių iki pagalbos atvykimo virto 2 valandomis. Atvykęs traukinys mus prisikabino ir tempė iki Valkininkų.

Tačiau tai užtruko tikrai per ilgai, sprendimus reiktų vykdyti žymiai greičiau. Kitame traukinyje, kuris atvyko mūsų gelbėti, taip pat buvo žmonių, kurie vyko į Vilnių, galbūt turėdami svarbių reikalų, kurie taip lengvai subyrėjo (kiek teko matyti, juos po to, kai mes persėdome į jų traukinį, išvežė į Vilnių atvykęs autobusas. Bet kodėl jų negalėjo per tas dvi valandas ir taip paimti nuo Valkininkų? Kodėl reikėjo vykti su žmonėmis?)

Vienais metais su tuo pačiu traukiniu nepavyko net išvykti iš Varėnos, nes jis tiesiog neužsivedė. Gaila, kad teko vėl vykti tuo pačiu traukiniu ir dar taip sutapo, kad taip pat žiemą, kuomet oras lauke nedžiugina.

Be to, pirmąjį kartą su juo neišvažiavau prieš kokius 2–3 metus, tai tik galite įsivaizduoti, kiek dar kartų jis buvo sugedęs. Mūsų maršruto traukiniai yra tikriausiai vieni senesnių. Į Kauną važiuojantys žmonės tokių akyse neregėję.

Juokinga, kad pradėjote siųsti žinutes į telefonus su informacija, po kiek laiko turėtume atvykti į galutinę stotelę. Jas gavau tik tuomet, kai atsiradome ryšio zonoje. Tikriausiai jeigu nieks nesikreipia, tai net nepagalvojate kompensuoti žmonėms šios kelionės.

Taip mūsų kelionės į Varėną virsta daugiau nei 4 valandų važiavimu namo.

Galbūt jau laikas atkreipti dėmesį į šią problemą ir atsisakyti senųjų traukinių? Nei žiemą, nei vasarą jie nėra patogūs, o nauju traukiniu vykti į sostinę pavyksta tik tada, jeigu tau šypsosi sėkmė.

Keliautoja.

Nuostolius atlygins

„LTG Link“ komunikacijos partnerė Olga Malaškevičienė labai apgailestavo dėl nepatogumų, kuriuos teko patirti jų keleiviams.

„Traukinys vykęs į Varėną iš Vilniaus sugedo ties Klepočiais. Specialistų komanda operatyviai bandė pataisyti nesklandumą ir tęsti kelionę, galiausiai buvo priimtas sprendimas pasitelkti kito traukinio pagalbą ir tempti sugedusį riedmenį iki Valkininkų. Nuo Valkininkų keleiviai į Varėna keliavo kitu traukiniu.

Kadangi traukinys buvo sustojęs miškingoje vietovėje, kur nebuvo galimybių privažiuoti autobusui, negalėjome pasiūlyti keleiviams tęsti kelionę autobusu.

Atsiprašome visų keleivių dėl situacijos, kuri ir mums labai nemaloni, todėl prašome visų šio traukinio keleivių dėl kompensacijos kreiptis el.paštu kompensacija@ltglink.lt, prisegus kelionės bilietą.

Jau šiemet Lietuvoje bus testuojami nauji traukiniai, kurie papildys mūsų traukinių parką 2026 metais. Lietuvai gaminami nauji, modernūs, pagal šveicarišką technologiją pagaminti traukiniai, kurių bus net 15. Tuomet traukinių, kurie dabar kursuoja tarp Vilniaus ir Varėnos mūsų traukinių parke turėtų nelikti. Naujieji traukiniai nuo 2026 metų kursuos populiariais Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Varėna–Marcinkonys ir Kaunas–Šiauliai maršrutais. Baterijomis varomi traukiniai kursuos maršrutais, kurių artimiausiu metu neplanuojama pilnai elektrifikuoti.

Šiame maršrute traukinių vėlavimai pasitaiko itin retai. Per 2024 metus šiame maršrute fiksuoti du vėlavimai. Bendrai Lietuvos traukinių punktualumas pernai pasiekė rekordinį skaičių – į galinę stotį laiku atvyko 97,8 proc. traukinių“, – komentavo „LTG Link“ atstovė.