Šventosios gelbėtojai šokiruoti tėvų elgesiu: atžalų nepasigedo net juos traukiant iš vandens

Nemalonia situacija pasidalijo ir Šventosios pajūrio gelbėtojai.
„Pateikiame pavyzdį, kaip tėvai „mato“ vaikus ir kaip mes į tai reaguojame.
Esant raudonai vėliavai vaikai buvo palikti vieni prie vandens, tėvai taip gerai „matė“, kad net nepasigedo vaikų nei kai gelbėtojai juos ištraukė iš vandens, nei kol laukė gelbėtojų poste, nei kai perdavė mažamečius policijos pareigūnams.
Tebūnie mes būsim blogiausi, bet ir toliau stengsimės daryti viską, kad žmonės iš pajūrio išeitų patys ir jokiose kapinėse neatsirastų dar vienas gėlėmis nuklotas kapas.
Todėl dar kartą norime priminti, kad Palangos savivaldybės tarybos sprendime (T2–148) 22.3 IR 22.4 punktuose yra aiškiai parašyta, kad vaikams iki 14metu draudžiama būti vieniems prie jūros ir vieniems maudytis.
Būkite saugūs prie vandens. P.s. dėkojame pareigūnams už greitą reagavimą“, – rašė Šventosios gelbėjimo tarnyba.
