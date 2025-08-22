Žinios, kurios šviečia.
Aplink būrys jaunuolių, ant žemės – supančiotas vyras: paaugliai sugavo narkotikų siūliusį asmenį

2025 m. rugpjūčio 22 d. 11:43
Lrytas.lt
Trečiadienio vakarą vilnietis Šnipiškių/Kalvarijų gatvių kieme užfiksavo būrį jaunuolių, kurie filmuoja ant žemės gulintį supančiotą pusnuogį vaikiną. Žmogus buvo įsitikinęs, kad paaugliai susudorojo ir tyčiojasi iš vaikino. Tačiau policijos atstovų teigimu, ant žemės gulintis jaunas vyras – įtariamas narkotikų prekiavimu. Jaunuoliai patys jį sutramdė, iki kol atyks policija.
„Linčo teismas Vilniaus centre. Merginos viską filmuoja, visiems linksma ir faina, jauniausiam dalyviui 7-i metai. TikTok'o karta visame gražume. Policija vieną sulaikė su daugybe narkotikų visi kiti pabėgo/buvo paleisti, nes nepilnamečiai. Pasidalinkit, gal tėvai pamatys anksčiau už Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ir spės gerai šiknas atspardyti“, – rašė vilnietis.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja patvirtino, kad toks įvykis buvo užfiksuotas policijoje.
„Vakar apie 17.40 val. policijai buvo pranešta, kad Vilniuje, Konstitucijos pr. du asmenys bandė parduoti nepilnamečiams vaikams narkotines medžiagas. Taip pat 18.23 val., policija gavo pranešimą, jog Kalvarijų/Šnipiškių g., prie apleistų garažų pastebėtas ant žemės gulintis surištas asmuo.
Atvykus pareigūnams buvo nustatyta, kad asmenys Kalvarijų g. patys sulaikė vyrą (gim. 1997 m.), kuris galimai siūlė praeiviams įsigyti narkotines medžiagas. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 260 str. 1 d.
Nuotraukoje gulintis asmuo įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, kuris buvo sulaikytas pranešėjo“, – „Bendraukime“ komentavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja.
