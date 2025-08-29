Kaunietė įtūžo dėl tokio jaunimo elgesio: prašo tik vieno dalyko

„Kas vyksta Kaune“ redakciją pasiekė Dainavos mikrorajono gyventojos pranešimas, kuri socialiniuose tinkluose pasidalijo incidentu iš savo kiemo.
Moteris pasakojo, kad grupelė paauglių ne tik išdarinėjo išdaigas, bet ir nepagarbiai bendravo su suaugusiaisiais.
„Labas vakaras, mieli tėveliai, gal atpažinsite savo damas jaunąsias? Buvo įspėtos gražiai, kad jau per didelės tokiems žaislams ir nelaužytų žaislų atėjusios į kitą kiemą, bet labai jau „maloniai“ kalbėjo – kultūros su suaugusiais nėra.
Įėjo į laiptinę, atbėgo, į duris skambinti pradėjo ir prie butų primėtė kankorėžių. Kadangi butai abu turi kameras, viskas nufilmuota – malonėtumėte ateiti ir susirinkti, nes taip daryti negalima“, – rašė gyventoja.
Pasak jos, vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotos merginų išdaigos, perduoti policijai.
Kaunietė ragina tėvus daugiau dėmesio skirti vaikų užimtumui bei elgesiui viešose erdvėse, kad daugiabučių kiemuose netektų aiškintis dėl tokių „pokštų“.
Kaunaspaaugliaivaikų žaidimų aikštelė
