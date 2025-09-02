Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kaunietė pasibaisėjo vaizdu prie stoties: negalėjo patikėti tokiu gėdingu elgesiu

2025 m. rugsėjo 2 d. 17:52
Antradienį naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakciją pasiekė pasipiktinusios kaunietės laiškas.
Moteris pasibaisėjo Kauno autobusų stotyje išvystu vaizdu – šiukšlėmis, netvarka ir viešoje vietoje viduryje dienos alkoholį vartojančiais piliečiais.
„Gėda, kad mūsų Kauno stotis, stotelė prie stoties – myžalinė, ir aludė, smarvė…“, – rašė nuotraukomis pasidalijusi moteris.
Jose kaunietė užfiksavo prie Kauno autobusų stoties viešojo transporto stotelės viešai geriančius piliečius, itin netvarkingą aplinką, besimėtančias nuorūkas, nešvarų grindinį bei šiukšlių dėžę.
„Šiukšliadėžės baisios, suolas ir aplinka baisi… Pijokų landynė“, – pastebėjo pasipiktinusi moteris bei pridūrė, jog vaizdas – išties nemalonus.
Primename, jog rekonstruota Kauno autobusų stotis duris keliautojams bei kauniečiams po pusantrų metų statybų atvėrė 2016-aisiais.
Kartu su rekonstruota autobusų stotimi buvo atnaujintas ir stoties rajonas: gatvių danga, atvertas anksčiau nenaudotas Girstupio gatvės skersgatvis.
Į stoties rekonstrukciją investuota per 9 mln. eurų lėšų.
