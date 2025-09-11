Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kaunietė negalėjo patikėti, kad miestas vis dar pilnas tokių užrašų

2025 m. rugsėjo 11 d. 14:58
Į naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakciją kreipėsi ne itin maloniai nustebinta kaunietė, užfiksavusi šalia lietuviško gatvės pavadinimo dar ir rusišką.
„Šiandien atvykusi pasiimti mergaitės iš mokyklos labai nustebau ant namo pamačiusi gatvės pavadinimą, kuris užrašytas lietuviškai. 
Apačioje rusų kalba išverstas gatvės pavadinimas“, – rašė nuotrauka pasidalijusi skaitytoja.
Ji teigė maniusi, kad Kaunas tokius užrašus jau seniai „išsivalė“, tačiau nustebo, kad, deja, tokių dar yra.
„Nejaugi per tiek metų, kiek jau esame laisvi, taip sunku buvo susitvarkyti su tokiais užrašais?“, – klausimą kėlė moteris.
„Bendraukime“ primena, kad kauniečiai ir miesto svečiai rusiškais gatvių pavadinimais skundėsi ir seniau. 
Kaunasgatvės pavadinimasrusų kalba
