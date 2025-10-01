Lrytas Premium prenumerata tik
Vilnietė neteko žado pamačiusi, kas sukrauta šalia Helovino dekoracijų: „Ištiko lengvas šokas“

2025 m. spalio 1 d. 20:16
Pirkėja
Šios savaitės pradžioje artėjančiam Helovinui idėjų vienoje sostinės parduotuvėje ieškojusi vilnietė liko nustėrusi, kai lentynoje šalia pamatė ne ką kita, o kalėdines dekoracijas. Moteris apstulbo, nes rugsėjo pabaigoje tokio vaizdo pamatyti nesitikėjo.
„Apšalau, kai iš toli pamačiau, kas yra šalia Helovino dekoracijų. Priėjus prie jų arčiau mane ištiko lengvas šokas – tai buvo puošmenos ir dekoracijos Kalėdoms!
Į akis iškart krito toks kontrastas: vienoje pusėje – viskas Helovinui, o kitoje lentynų pusėje – jau Kalėdos...
Dar tik rugsėjo pabaiga... Žinau žmones, kur dar bulves šiuo metu kasa, o aš į kalėdines dekoracijas žiūriu.
Ir, kas įdomiausia, žmonės apžiūrinėjo kalėdines dekoracijas įdėmiau nei Helovino.
Kad pirktų labai, nemačiau, bet gerokai daugiau ėjo pasižiūrinėti, ko yra Kalėdoms...
Man labai patinka Kalėdos, bet net man per anksti, kitąmet gal jau mokiniai šalia sąsiuvinių rugpjūtį kalėdinių žaisliukų ras?“ – stebėjosi „Bendraukime“ skaitytoja.
