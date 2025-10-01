Vilnietė neteko žado pamačiusi, kas sukrauta šalia Helovino dekoracijų: „Ištiko lengvas šokas“

„Apšalau, kai iš toli pamačiau, kas yra šalia Helovino dekoracijų. Priėjus prie jų arčiau mane ištiko lengvas šokas – tai buvo puošmenos ir dekoracijos Kalėdoms!
Į akis iškart krito toks kontrastas: vienoje pusėje – viskas Helovinui, o kitoje lentynų pusėje – jau Kalėdos...
Dar tik rugsėjo pabaiga... Žinau žmones, kur dar bulves šiuo metu kasa, o aš į kalėdines dekoracijas žiūriu.
Ir, kas įdomiausia, žmonės apžiūrinėjo kalėdines dekoracijas įdėmiau nei Helovino.
Kad pirktų labai, nemačiau, bet gerokai daugiau ėjo pasižiūrinėti, ko yra Kalėdoms...
Man labai patinka Kalėdos, bet net man per anksti, kitąmet gal jau mokiniai šalia sąsiuvinių rugpjūtį kalėdinių žaisliukų ras?“ – stebėjosi „Bendraukime“ skaitytoja.
HelovinasKalėdosDekoracijos
