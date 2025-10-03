Moteris nusipirko padėvetą rankinę, bet namuose laukė netikėtumas: negalėjo patikėti, ką rado viduje

Laimingoji pirkėja pataikė į dešimtuką, nes rankinė, kurią įsigijo už 6,8 euro, jai suteikė daug laimės.
Moteris sakė, kad iš pradžių ją sužavėjo tik rankinės dizainas – manė, jog ji puikiai papildys garderobą, bet namuose laukė netikėtumas.
„Reddit“ platformoje ji rašė: „Radau pinigų savo padėvėtoje rankinėje! Net pačiuose beprotiškiausiuose sapnuose nebūčiau to tikėjusis. Sumokėjau 8 dolerius (6,8 euro) už rankinę ir radau 118 dolerių (100 eurų). Tai pati įdomiausia diena! Ir tai, dar nekalbant apie drabužius, kuriuos nusipirkau. Keista, kad žmonės kartais tiesiog paaukoja daiktus nė nepatikrinę! Šioje rankinėje buvo tiek visko, ji net atrodė sunki nuo monetų.“
Jos įrašas sulaukė daugybės komentarų. Vienas vartotojas rašė: „Oho! Man taip niekada nepasiseka.“
Kitas pridūrė: „Net geriau nei pati rankinė – tai turėjo būti labai jaudinanti akimirka.“
Dar vienas pasidalijo savo patirtimi: „Radau 5 dolerius (4 eurus) medžioklinėje striukėje ir už tuos pinigus ją nusipirkau.“
Kitas komentavo: „Dirbu šalia antikvariato. Vienas klientas rado 800 dolerių (681 eurą) knygoje ir grąžino juos savininkui, kuris pasidalijo per pusę.“
Dar vienas pridūrė: „Tai taip kieta! Atidėk šiuos pinigus kažkam ypatingam! Kai randu pinigų ant žemės – 20 dolerių čia, 10 dolerių ten – niekada jų neišleidžiu, tik kaupiu. Dabar jau turiu apie 200 dolerių (170 eurų)!“
Galiausiai dar vienas vartotojas parašė: „Kartą naudotoje rankinėje radau 24 karatų aukso grandinėlę. Tai buvo maloni staigmena.“
Tačiau ji ne vienintelė, aptikusi lobį labdaros parduotuvėje. Kita pirkėja pasidalijo, kaip netikėtai rado jautrų raštelį „Gucci“ rankinėje. Savo atradimu ji pasidalino „Reddit“: „Vakar įkėliau nuotrauką „Gucci“ rankinės, kurią radau – joje buvo paliktas raštelis. Taip pat išsiaiškinau, kad rankinė pagaminta 1973-iaisiais.“
Senoviniame aksesuare slėpėsi ranka rašytas laiškas nuo moters, vardu Shelia, kuri ką tik buvo išėjusi į pensiją, rašė „Mirror“.
Laiškelyje buvo parašyta: „Ši rankinė yra tikra – ne padirbtas „Gucci“ gaminys. Prašau mėgautis ja, o jei buvote Auburno gaisro auka, kartu pridedu ir nemokamą apsilankymą kirpykloje: kirpimą ir sušukavimą.“
Kalbėdama apie šį atradimą, moteris pridūrė: „Negyvenu vietoje, kur žmonės įprastai aukotų „Gucci“ rankines. Jie, ko gero, net nepastebėjo, ką atidavė. Gyvenu Kalifornijoje, pernai turėjome didelį gaisrą Auburne, todėl ji ir siūlo nemokamas kirpimo paslaugas žmonėms, nukentėjusiems per Auburno gaisrus – galbūt norėdama tiesiog praskaidrinti nuotaiką tiems, kurie prarado namus ar pan.
Ji paliko draugės telefono numerį, kuri pasirūpintų naujosios „Gucci“ rankinės savininkės plaukais, jei tik ši paminėtų arba parodytų šią kortelę.“
Į jos įrašą komentatoriai reagavo įvairiai. Vienas parašė: „Ji tikriausiai tiesiog norėjo sužinoti, ar rankinė atiteko žmogui, kuris ją įvertins – ir tai buvo jos būdas suprasti, kas ją rado.“
Kitas komentatorius pridūrė: „Oho, kaip šaunu! Net norėčiau pats pradėti taip daryti, kad susipažinčiau su žmonėmis, kurie atranda mano daiktus. Galbūt tau reikėtų jai paskambinti vien tam, kad pasisveikintum? Akivaizdu, jog ji nori sužinoti, kam galiausiai atiteko jos rankinė. Ir kokia graži istorija tai būtų – sužinoti, kad ją rado kažkas taip toli! Rankinė tiesiog nuostabi!“
Trečias rašė: „Paveldėjau tokią pačią rankinę, tik juodą, iš savo tetos. Ji atrodo tikrai originali.“
Dar vienas vartotojas komentavo: „Mano spėjimas – ši rankinė buvo paaukota gaisro aukoms, o aukotoja norėjo kartu pasiūlyti ir nemokamą apsilankymą pas kirpėją nukentėjusiai šeimai.“
