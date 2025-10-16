Klaipėdiečių pamėgtame parke – šiurpinantys radiniai: kūnas nuėjo pagaugais

Nors į šią vietą dažnai kviečiami policijos pareigūnai, patikrinimus rengia ir Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus specialistai, išvaikius ir sugaudžius viešai besisvaiginančius asmenis, po kurio laiko šie ir vėl ten sugrįžta. Ir tokių vietų mieste – anaiptol ne viena.
Rado švirkštų krūvą
Spalio pradžioje Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyrius kartu su miesto Tarybos nariu Ugniumi Radvila lankėsi Poilsio parke šalia Vasaros estrados.
„Ši vieta žinoma ir mums, ir policijos pareigūnams. Mėtėsi panaudoti švirkštai ir šiukšlės, iš kurių supratome, kad šią viešą vietą jau kurį laiką yra pamėgę narkomanai. Apie tai mums praneša praeiviai ir beglobes kates čia dažnai prižiūrintys žmonės“, – patikrinimo rezultatais dalijosi U. Radvila.
Anot jo, Vasaros estrados prieigoje gyvena apie 40 beglobių katinų, kuriuos klaipėdiečiai maitina ir prižiūri, tačiau kaskart eidami maitinti gyvūnų žmonės baiminasi susidūrimo su apsvaigusiais asmenimis.
Klaipėdiečiai piktinasi, kad parke nesaugu lankytis su vaikais, vakarais ir rytais – sportuoti.
Atsakingi už švarą ir tvarką
„Vietos, kurias yra pamėgę narkomanai, mieste keičiasi. Įprastai jie mėgsta įsikurti ten, kur šalia yra narkotikų prekybos taškai. Šiuo metu uostamiestyje žinome 3–4 tokias vietas, kurias jie yra pamėgę“, – „Vakarų ekspresui“ sakė savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjas Albinas Misevičius.
Vykdant Miesto švaros ir tvarkos taisyklių kontrolę savivaldybės darbuotojai periodiškai arba reaguodami į skundus tikrina visą miestą ir sykiu užsuka į žinomas narkomanų lankymosi vietas, tačiau savivaldybės specialistų kompetencija yra būtent minėtų taisyklių kontrolė – švara ir tvarka.
Įtarus, kad tikrinamose vietose esantys asmenys gali būti vartoję ar su savimi turi narkotinių medžiagų, pranešama policijos pareigūnams.
Nespėja gaudyti
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų duomenimis, vieta prie Vasaros estrados policininkams yra gerai žinoma – nuo šių metų pradžios iki spalio 8 dienos dėl Vasaros estrados prieigose aptiktų galimai narkotinių medžiagų jau yra pradėta 11 ikiteisminių tyrimų.
Pernai per visus metus buvo pradėti 9 tokio pobūdžio ikiteisminiai tyrimai, susiję su šia vieta.
„Šiemet dėl veikų jūsų minimoje vietoje pradėtos ir trys administracinės teisenos pagal LR ANK 71 str.(narkotinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo).
„Narkotinių medžiagų plitimo užkardymas yra viena svarbiausių Klaipėdos policijos veiklos sričių. Uostamiestyje yra keletas vietų, dėl kurių gaunama pakartotinų pranešimų apie galimus pažeidimus, susijusius su narkotinėmis medžiagomis. Tai ir viešosios erdvės, ir, pavyzdžiui, daugiabučių laiptinės.
Pareigūnai visuomet reaguoja į gaunamus pranešimus, taip pat vadinamųjų „karštųjų taškų“ kontrolė yra įtraukiama į patruliuojančių pareigūnų užduotis. Nedelsiant tikrinama ir elektroninėje erdvėje pastebėta ar kitais būdais gauta informacija. Bendradarbiaujame, dalinamės informacija su socialiniais partneriais“, – „Vakarų ekspresą“ informuoja Klaipėdos m. PK 1-ojo veiklos skyriaus viršininkas Mindaugas Busilas.
Klaipėdos policijos komisariato duomenimis, nuo šių metų pradžios iki spalio 8 dienos mieste yra pradėtas 161 ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis, vien per šių metų rugsėjo mėnesį – 41 tokio pobūdžio ikiteisminis tyrimas.
„Pastebėjus ar įtariant galimą pažeidimą, raginame nedelsiant pranešti apie tai policijai telefonu 112, per www.epolicija.lt arba policijos pasitikėjimo linija telefonu +370 700 60 777. Gautus su narkotinėmis medžiagomis susijusius pranešimus pareigūnai privalo patikrinti per vieną darbo dieną“, – klaipėdiečius ragina policija.
Nauji platinimo būdai
Apie tai, kad viešose Klaipėdos vietose gyventojai vis dažniau priversti stebėti apsvaigusių asmenų šlitinėjimus, rašyta jau ne kartą.
Praėjusią vasarą priklausomi nuo svaigiųjų medžiagų asmenys buvo apsigyvenę apleistame automobilyje šalia „Depo“ prekybos centro. Apie keistai besielgiančius vyrus skirtingose miesto vietose, prie Danės upės ir Poilsio parke, dažnai į parko prieigas užsukančius įtartinus automobilius, policijos pareigūnai per šiuos metus yra sulaukę ne vieno pranešimo.
Per praėjusią savaitę Klaipėdos mieste patvirtintos dvi mirtys nuo narkotikų.
Ar tai, jog miesto erdvėse vis dažniau pastebimi apsvaigę, neadekvačiai besielgiantys asmenys, leidžia daryti išvadą, kad uostamiestyje kyla narkotikų vartojimo kreivė?
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vadovas Albinas Misevičius teigia, kad ji niekada ir nebuvo nusileidusi.
„Problema niekur nedingo, tik jos veidas pasikeitė. Lengvus, naujus narkotikus platinantis jaunimas tai daro išmaniai. Užkasa į žemę, pirkėjai atsiskaito bitkoinais arba kita valiuta. Viešai retai kada prekyba vyksta. Parūko automobiliuose, būriuojasi namuose. Tie laikai, kai platino iš rankų į rankas, jau baigėsi. Dabar parduoda ir su virtualių žaidimų pagalba“, – kalbėjo A. Misevičius.
Anot jo, uostamiesčio gyventojai gana aktyviai praneša apie įtartinai apsvaigusius asmenis. Daug informacijos gaunama ir iš socialinių tinklų. Tačiau net ir nesulaukę pranešimų viešosios tvarkos prižiūrėtojai miestą apvažiuoja po kelis kartus per dieną, ypatingą dėmesį skirdami jau jiems pažįstamoms vietoms.
Klientų amžius jaunėja
Klaipėdos miesto nakvynės namai jau kurį laiką rūpinasi ne tik laikino apgyvendinimo ir nakvynės suteikimu tiems, kuriems ši paslauga yra gyvybiškai reikalinga. Šiai įstaigai, be kitų funkcijų, pavesta vykdyti iš įkalinimo įstaigų grįžusių asmenų integraciją, nakvynės namai taip vykdo krizių įveikimo programą, potencialių klientų paiešką mieste.
Nakvynės namų vadovė Alma Kontrimaitė „Vakarų ekspresui“ sakė, kad įstaigos darbuotojams vieta šalia Vasaros estrados yra žinoma, tačiau atliekant patikrinimus ne visuomet pavyksta surasti ten besisvaiginančius asmenis.
„Būna, kad darbuotojai važiuoja anksti ryte, bet net ir apie 8 val. ryto ten jų neranda. Kreipiamės į klaipėdiečius ir raginame, kad šie, pastebėję nerimą keliančius dalykus, skubiai informuotų policijos pareigūnus, mūsų įstaigą arba savivaldybę“, – sako A. Kontrimaitė.
Ji teigė pastebėjusi, kad į nakvynės namus patenka vis jaunesnio amžiaus priklausomybę nuo narkotinių medžiagų turintys klaipėdiečiai.
„Ne visiems, kurie atvyksta į nakvynės namus, yra reikalinga nakvynė arba apgyvendinimas ir ne visi priima jiems siūlomą pagalbą. Kai kurie ateina tik nusiprausti. Būna, kad mieste pameta asmens dokumentus, tai jų tikslas – susitvarkyti dokumentus, kitiems reikalinga tik krizių įveikimo pagalba. Patikrinimo vietose surasti apsvaigę asmenys nebūtinai yra benamiai.
Yra visokių – ir būstus turinčiųjų. Klaipėdos mieste daug įstaigų, teikiančių pagalbą žmonėms su priklausomybėmis, tačiau norinčiųjų išeiti iš to rato nėra daug“, – pastebi nakvynės namų vadovė.