BendraukimeReporteris

Kaunietį pribloškė taip priparkuoti aukštų šalies pareigūnų automobiliai: „Gal ir ant žolės galėtų?“

2025 m. lapkričio 15 d. 21:02
Prieš antradienį Vytauto Didžiojo universitete vykstančią naujosios rektorės prof. Inetos Dabašinskienės inauguraciją, kauniečiai pastebėjo ne itin akademišką vaizdą – aukštų šalies pareigūnų automobiliai sustatyti pėsčiųjų zonoje, vadinamajame Studentų skvere prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) centrinių rūmų.
Daugiau nuotraukų (1)
„Jie stovi tiesiog pėsčiųjų zonoje. Tai gal tada ir ant žolės galėtų prisiparkuoti? Tokie dalykai kartojasi ne pirmą kartą. Siūlau parašyti apie tai“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė vienas miesto gyventojas.
Jo teigimu, Lietuvoje vis dar trūksta pagarbos viešajai erdvei ir pavyzdžio iš viršaus.
„Pažiūrėkite į užsienio pavyzdžius – ministrai važinėja traukiniais ar dviračiais, ir jeigu reikia, nueina tuos 20 metrų nuo gatvės pėsčiomis. Pas mus – viskas kitaip“, – ironizuoja kaunietis.
Tai nėra pirmas kartas, kai Studentų skvere Kaune vairuotojai ignoruoja pėsčiųjų zonos statusą.
Kovo 23 d. portale „Kas vyksta Kaune“ straipsnyje „Kaunietis neapsikentė: taip atrodo neseniai atnaujintas Studentų skveras“ ši situacija buvo detaliai aprašyta – skaitytojas pateikė nuotraukas, teigė, kad automobilių kasdien vis daugėja, ir pabrėžė, jog dėl to kreipėsi tiek į policiją, tiek į Viešosios tvarkos pareigūnus.
Kaip skelbė universitetas, inauguracijos ceremonijoje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, kiti aukščiausi valstybės pareigūnai bei garbingi svečiai. Ceremonijos metu rektorei bus įteikti valdžios ženklai – toga, grandinė, kepurė, didysis antspaudas ir skeptras.
VDU bendruomenės atstovai tikisi, kad naujoji vadovė – pirmoji moteris universiteto istorijoje, einanti šias pareigas – ne tik atneš akademinių pokyčių, bet ir skatins moralinį pavyzdį, kurio visuomenė laukia iš aukščiausių institucijų.
KaunasparkavimasVDU rektorius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.