Kauniečiai išsigando viešajame transporte siautėjančio „Kauno švaros“ darbuotojo

„Šiandien, vasario 3 d. apie 16.25 val. Kaune įlipau į 14 troleibusą Pakraščio g. B stotelėje. Troleibuse šūkavo, spjaudėsi ir grasino vyras, kurį matote prisegtuose video failuose, jis buvo apsirengęs „Kauno švaros“ uniforma, matėsi jos logotipas“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė vaizdo medžiaga pasidalijęs skaitytojas.
Kauniečio teigimu, vyras viešoje vietoje – troleibuse – elgėsi ne tik neprognozuojamai, bet ir agresyviai.
Kaip matoma vaizdo įraše, ryškiaspalve striuke su „Kauno švaros“ logotipu apsirengęs vyras troleibuse ne tik garsiai keikėsi, tačiau ir spjaudėsi, nenustygo vietoje.
Panašu, kad vyras galėjo kalbėti telefonu – rankoje jis laiko telefoną, tačiau įraše nesigirdi, kad jam kažkas atsakytų. Dėmesį patraukė ir neadekvati bei neaiški piliečio kalba – savo „monologe“ jis minėjo Jėzų Kristų, kančias, nukryžiavimą, vartojo necenzūrinę leksiką.
„Esmė ta, kad visą kelionę jis (vyras vaizdo įraše – aut. past.) rėkė ir grasino iššaudyti visus troleibuse. Vadino save Kristumi, spjaudėsi, rėkė. Sakė: „Jei turėčiau ginklą, iššaudyčiau visus čia.“ Prisikabino prie bobutės – sakė, kad nušauti negali, bet turi dujų ir „visi dvėsit“. Bobutei grasino ją pasmaugti, priėjęs arčiau“, – „Kas vyksta Kaune“ pasakojo kita, tuo pačiu troleibusu vykusi liudininkė.
„Nežinau kiek laiko jis kabinėjosi prie keleivių iki tol, bet išlipo pavažiavęs dar kelias stoteles“, – pasakojo nederamą piliečio elgesį užfiksavęs keleivis.
Norėdami išsiaiškinti, ar vaizdo įraše užfiksuotas asmuo – UAB „Kauno švara“ darbuotojas, „Kas vyksta Kaune“ portalo žurnalistai kreipėsi į minėtą įmonę.
UAB „Kauno švara“ atstovė informavo, kad troleibusu vykęs ir neadekvačiai elgęsis asmuo – įmonės darbuotojas, užfiksuotas ne darbo metu. Atstovė pasmerkė tokį darbuotojo elgesį ir teigė, kad dėl šio incidento pradėtas vidinis situacijos vertinimas, bei apgailestavo dėl sukeltų nepatogumų ir neigiamų emocijų.
„Vaizdo įraše matomas asmuo dėvintis UAB „Kauno švara“ darbo drabužius, akcentuojame, kad užfiksuotas elgesys vyko ne darbo metu ir nėra susijęs su mūsų bendrovės vykdoma veikla ar darbuotojo tiesioginėmis pareigomis. Bendrovė neturi galimybės kontroliuoti darbuotojų asmeninio elgesio jų laisvalaikiu, tačiau norime aiškiai pabrėžti, kad užfiksuotas elgesys neatitinka mūsų bendrovės vertybių, vidaus taisyklių ir profesinės etikos standartų.
Mūsų darbuotojams griežtai draudžiama darbo metu ar dėvint įmonės atributiką viešose vietose elgtis taip, kas galėtų būti suprasta kaip neadekvatu, įžeidu ar aplinkinių trikdymas. Šiuo metu atliekame vidinį situacijos vertinimą ir bus imtasi atitinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią panašioms situacijoms ateityje.
Pažymime, kad pagal galiojančią tvarką darbo rūbai turi būti naudojami tik darbo metu, tik pagal paskirtį. Atsiprašome už galimus nepatogumus ar neigiamas emocijas, kurias galėjo sukelti šis incidentas“, – naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ pakomentavo UAB „Kauno švara“ atstovė.
Keleiviams klausimų sukėlė ir troleibuso vairuotojos elgesys šioje situacijoje – kauniečio teigimu, ši nesiėmė jokių veiksmų keleivių saugai bei rimčiai užtikrinti.
„Kita keleivė paklausė kodėl nekviečiate policijos, vairuotoja atsakė, kad prie jos tas vyras neprisikabinėja, tai jūs ir kvieskite, policiją, kodėl ji turi viską daryti“, – pasakojo į naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakciją pasikreipęs vyras.
„Vairuotoja nereagavo, policijos nekvietė, sau ramiai važiavo toliau. Viena mergina nufilmavo situaciją, o kai tas apsvaigęs asmuo išlipo, ji priėjo prie vairuotojos ir paprašė paaiškinti tokį elgesį. Atsakymas buvo: „Negirdėjau ir nemačiau.“, – naujienų portalui antrino kita liudininkė.
Jie teiravosi, ką keleiviams reikėtų daryti tokioje situacijoje, taip pat – ar keleivių saugumo užtikrinimas kelionės metu nėra viešojo transporto vairuotojų pareiga, ar tuo visgi turi rūpintis patys keleiviai.
„Kauno autobusai“: vairuotojas turi teisę kviesti policiją
Kaip „Kas vyksta Kaune“ komentavo UAB „Kauno autobusai“ atstovę pavaduojanti bendrovės specialistė, tokiose situacijose visada svarbu vertinti konkrečias aplinkybes – viskas priklauso nuo asmens elgesio ir galimos grėsmės.
„Jei viešojo transporto keleiviai pastebi, kad asmuo elgiasi neadekvačiai ir kyla grėsmė kitų keleivių saugumui, turtui ar yra pažeidžiama viešoji tvarka, jie turėtų apie tai pranešti vairuotojui, jei šis dar nėra pastebėjęs situacijos. Vairuotojas turi teisę tokį asmenį išlaipinti arba kviesti policiją. Visais atvejais sprendimai turi būti priimami atsakingai, atsižvelgiant į realią situaciją ir galiojančias keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles“, – komentare pažymėjo bendrovės specialistė.
KaunasAutobusasagresyvus elgesys
Rodyti daugiau žymių