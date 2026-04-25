Vilniečiai kraipo galvas dėl daugiabutyje laikomo neįprasto gyvūno: ar tai normalu?

Vilniečiai dalinasi nekasdieniniais įspūdžiais ir nuotraukomis apie kaimynystėje gyvenanti keturkojį gyvūną.
Gyventojai fiksuoja, kaip ožiukas žiūri pro daugiabučio langą arba vaikšto po Jeruzalės prekybos centrą.
Kaip „Bendraukime“ pasakojo liudininkai, ožiukas parduotuvėje neatrodė pasimetęs. Prekybos centre vaikščiojo be pavadėlio, ne iškart suprasi, kieno jis. Tiesa, prekybos centre apsaugos darbuotojams toks „pirkėjas“, pasak liudininkų, neužkliuvo.
Karklėje aplinkinius stebina neįprastas reginys – čia pasivaikščioti išeina ožys Adomas
„Nors su šuniukais neleidžia. Bet čia juk ne šuniukas, gal teisinio pagrindo neturėjo“, – svarstė ožį parduotuvėje matęs vilnietis.
„Facebooke“ žmonės aktyviai diskutavo, ar normalu bute auginti ožį?
Vieni svarstė, ar aplinkiniams gyventojams netrukdo tokia kaimynystė dėl kvapų ir garsų.
Kiti baisėjosi, kad tai yra gyvūno kankinimas ir ragino kaimynus, žinančius, kur gyvena ožio šeimininkas, pranešti atitinkamos institucijos.
Treti tikino, kad gyvena rajone dvidešimt metų ir nieko keisto jie dėl tokio raguoto augintinio nemato.
