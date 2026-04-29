BendraukimeReporteris

Po atostogų grįžęs TV vedėjas A. Mazėtis namuose išvydo sprogimą – suvažiavo ugniagesiai ir pareigūnai

2026 m. balandžio 29 d. 22:46
Lrytas.lt
Ilgametis TV vedėjas Arnas Mazėtis, tik grįžęs iš saulėtų atostogų, nespėjo atsikvėpti po įspūdingos kelionės, kai spintoje išgirdo sprogimą, kuris vos per plauką nesibaigė didele nelaime.
Žinomo vyro namuose netikėtai sprogo ir užsidegė spintoje esanti išorinė telefono baterija. Dėl šio įvykio atvyko ir ugniagesiai, ir pareigūnai.
„Kai atrodo, kad jau mūsų namuose tai tikrai neįvyks – įvyko: šįvakar spintoj sprogo ir užsidegė išorinė telefono baterija…
Ugnis, spinta, stresas, šuo, daiktai, pasai… Dar tęst šio vakaro kokteilio sudėtį? Visa laimė, kad mes buvom namie ir buvome atidarę tą spintą, nes tiesiog tvarkėmės po atostogų. Ačiū Tau, kuris mus apsaugojai!“, – apie namuose nutikusią nelaimę „Facebooke“ rašė A. Mazėtis.
Žinomas vyras dėkojo šalia buvusiam artimiausiam žmogui, kuris operatyviai sureagavo į situaciją, taip pat ir kaimynams, kurie priglaudė jų keturkojį.
Ilgametis TV vedėjas taip pat skyrė šiltus žodžius ir atvykusiems profesionaliems ugniagesiams ir pareigūnams.
„Dabar bus reikalų su viskuo susitvarkyti, užsakyt naujų pasų, kelis daiktus, bet mes sveiki, o visa kita sutvarkysim!“ – rašė A. Mazėtis.
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.