Po atostogų grįžęs TV vedėjas A. Mazėtis namuose išvydo sprogimą – suvažiavo ugniagesiai ir pareigūnai

Žinomo vyro namuose netikėtai sprogo ir užsidegė spintoje esanti išorinė telefono baterija. Dėl šio įvykio atvyko ir ugniagesiai, ir pareigūnai.
„Kai atrodo, kad jau mūsų namuose tai tikrai neįvyks – įvyko: šįvakar spintoj sprogo ir užsidegė išorinė telefono baterija…
Ugnis, spinta, stresas, šuo, daiktai, pasai… Dar tęst šio vakaro kokteilio sudėtį? Visa laimė, kad mes buvom namie ir buvome atidarę tą spintą, nes tiesiog tvarkėmės po atostogų. Ačiū Tau, kuris mus apsaugojai!“, – apie namuose nutikusią nelaimę „Facebooke“ rašė A. Mazėtis.
Žinomas vyras dėkojo šalia buvusiam artimiausiam žmogui, kuris operatyviai sureagavo į situaciją, taip pat ir kaimynams, kurie priglaudė jų keturkojį.
Ilgametis TV vedėjas taip pat skyrė šiltus žodžius ir atvykusiems profesionaliems ugniagesiams ir pareigūnams.
„Dabar bus reikalų su viskuo susitvarkyti, užsakyt naujų pasų, kelis daiktus, bet mes sveiki, o visa kita sutvarkysim!“ – rašė A. Mazėtis.
