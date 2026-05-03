Kultūrinis šokas Lietuvoje: „Instagram“ žvaigždę pribloškė vienas mūsų įstatymas

Štai pavyzdžiui, neseniai jis rasizmu apkaltino vyresnio amžiaus Rygos parduotuvės pardavėją, nes ji nekalbėjo su juo angliškai, atsakinėjo latviškai ir neaptarnavo.
Dabar Jojo pasidalino vaizdo įrašu iš Lietuvos parduotuvės, kuriame stebisi, kad negali įsigyti alkoholio po 8 val. vakaro.
Vaizdo įraše užfiksuota, kaip moteris pasakoja, kokios Lietuvoje yra alkoholio įsigijimo taisyklės. Vėliau keliautojas pasakoja, kad prie jo priėjo apsaugos darbuotojas ir pasakė, kad negalima nusipirkti degtinės.
Vėliau jis sulaukia ir pastabos, kad parduotuvėje negalima fotografuoti – bet ima teisintis, kad fotografuoja save.
Viso vaizdo įrašo metu vyras stebisi tokiu įstatymu, bet jo sekėjų komentaruose matyti daug pastabų, kad tokia tvarka yra įprasta Šiaurės šalyse, o taip pat ir Tailande. Nemaža dalis vartotojų taip pat palaiko šį įstatymą, vadina jį puikiu ir yra sakančių, kad tokio reikėtų ir, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje.