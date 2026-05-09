Po viešojoje erdvėje išplitusio vaizdo įrašo – Kauno policijos reakcija

„Skudurų man negaila, bet tai ką jis daro yra bjauru... Oranžinis vaikiškas rūbelis, prieš tai dar uostė…“ – rašė vaizdo įrašu pasidalijusi moteris.
Vaizdo medžiagoje matoma, kaip vyras atsidaro tekstilės konteinerį, iš jo išsitraukia ryškiaspalvį drabužį ir galimai pradeda save maloninti. Vėliau drabužį sulanksto ir, įdėjęs jį atgal, konteinerį uždaro.
Toks vyro elgesys neliko nepastebėtas, kauniečiai vieni kitus ragino imtis saugumo priemonių, kviesti policiją. „Manau, visuomenė turi žinoti, jog toks žmogus po Dainavos mikrorajoną vaikšto“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė informacija pasidalinti prašiusi moteris.
Ūkininkas ir soc. tinklų žvaigždė Nojus TV eteryje: mokysis sodo ir daržo paslapčių
„Kas vyksta Kaune“ dėl šios situacijos kreipėsi į Kauno policiją.
Anot Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) atstovės, gegužės 8 d. apie 15.35 val. buvo gautas pranešimas dėl socialiniuose tinkluose platinamo vaizdo įrašo, kuriame užfiksuotas, galimai, negalią turintis asmuo.
Susiję straipsniai
„Policija vertina gautą informaciją, tikslina aplinkybes“, – pažymėjo ji. Visgi gyventojai raginami nerengti viešo Linčo teismo, o susidūrus su panašia situacija, perduoti informaciją policijai.
„Gyventojus pastebėjus galimus teisės pažeidimus ar kitokį netinkamą elgesį viešose vietose, rekomenduojame pranešti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Taip pat raginame atsakingai naudotis socialiniais tinklais, nepažeidžiant kitų asmenų teisių“, – pridūrė policijos atstovė.