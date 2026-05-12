Telšių medžiotojų šventėje pašiurpino išskrosta stirna: „Tokio dalyko nesu matęs“

„Klausimas: ar gali taip elgtis medžiotojai – viešoje vietoje demonstruoti tokius baisius dalykus, kai aplinkui vaikšto vaikai ir paaugliai… Tokie vaizdai šokiruoja vykusioje Telšių miesto šventėje.
Esam pašiurpę, tokio dalyko nesu matęs. Vaikai vaikšto, mato, ką galima daryti su bet kokiu gyvūnu, pririštus prie medžio. Tai – medžiotojų etikos trūkumas. Vienais metais irgi buvo padarę panašų dalyką, tik su kutokiu gyvūnu, tačiau tąkart vienas medžiotojas pats sudraudė, sakė, skatinamas žiaurumas“, – rašė pasipiktinęs skaitytojas.
Socialiniame tinkle dėl viešai demonstruotos išskrostos stirnos taip pat užvirė karštos diskusijos – ar mieste vykstanti šventė yra tinkama vieta tokiems medžioklės eksponatams.
„Kokias čia aborigenų-sadistų šventes ir edukacijas organizuojat telšiškiams ir jų vaikams? Iki kokio lygio nusiritot, medžiotojai, nebejaučiat kaip atrodot ir ką demonstruojat? Kas davė leidimus tokiems renginiams, ar buvo pranešta apie tokias „edukacijas“ ir „parodas“? Protu nesuvokiama“, – internete piktinosi telšiškė.
Tiesa, kai kurie internautai nematė nieko blogo ir buvo įsitikinę, kad nereikia nuo vaikų slėpti, iš kur jų lėkštėse atsiranda maistas.
LMŽD: slėpti realybę nuo vaikų yra žalinga
Po daug diskusijų sukėlusios edukacijos su stirna, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD) „Bendraukime“ pateikė komentarą. Draugijos specialistai tvirtina, kad slėpti realybę nuo vaikų yra žalinga ir juos reikia supažindinti su tikrąja maisto kilme.
„Edukacijos metu vaikai nebuvo veikiami smurto ar sensacijų, kuo bando jus klaidinti jūsų skaitytojas. Priešingai – vaikai dalyvavo kruopščiai paruoštame ir pedagogiškai valdomame procese, kurio metu mokėsi, kaip laukinis gyvūnas tampa maistu ir kaip tvari medžioklė bei derliaus ėmimas yra susiję su gamtos pusiausvyra.
Mes tikime, kad pagarba gamtai ir gyvūnams prasideda nuo tiesos ir visiško suvokimo apie tai, ką valgome. Slėpti realybę nuo vaikų yra žalinga, o mokyti juos vertinti maistą per pažinimą – būtina. Juk vaikai vis labiau tolsta nuo realių gamtos procesų, o neturėtų augti atskirti nuo žinių apie tai, iš kur atsiranda maistas, kaip funkcionuoja gamta bei kokia yra tikroji tvarumo ir atsakomybės kaina.
Tokios pozicijos laikosi daugelis tarptautinių gamtosauginių organizacijų, jos laikomės ir mes. Tad mūsų organizuota veikla buvo paremta ne teorinėmis paskaitomis, o autentiška, saugia ir pagarbia patirtimi, padedančia suprasti visą gyvybės ciklą. Lauko pedagogikos, vaikų raidos ir sveikatos specialistai vis garsiau pabrėžia, kad naujajai kartai trūksta tiesioginio sąlyčio su gamta.
Moksliniai tyrimai rodo, jog supratimas apie ekologiją ir maisto sistemas negali likti tik vadovėlių puslapiuose, ekranuose ar gamta „susirūpinusių ekspertų“ socialinių tinklų postuose.
Tam reikalinga praktinė patirtis, kuri ugdo atsakomybę, skatina refleksiją ir kuria gilų, moralinį ryšį su aplinka. Mes siekiame ugdyti sąmoningą, mąstančią ir gamtą gerbiančią kartą. Supažindinimas su tikrąja maisto kilme nėra ir negali būti trauma – tai esminis žingsnis link atsakingo vartojimo ir nuoširdžios pagarbos kiekvienai gyvybei. Tad galime tik apgailestauti, kad kažkas nutarė savaip interpretuoti renginį bei klaidinti jus, neigiamomis dalyvių reakcijomis – jos buvo priešingos, pozityvios ir deramai sutiktos“, – sako LMŽD.
Draugijos atstovai papildomai atsiuntė keletą renginio nuotraukų, kurios, jų vertinimu, tiksliau perteikia edukacijos įvairiapusiškumą, vaikų įsitraukimą ir tikrąją renginio atmosferą.
