BendraukimeReporteris

Oro pavojaus akivaizdoje vilnietė pratrūko: „Kai visi ieško informacijos, LRT rodo serialą“

2026 m. gegužės 20 d. 12:10
Lrytas.lt
Šį trečiadienį dalis Lietuvos gyventojų sulaukė perspėjimų apie oro pavojų bei raginimus gyventojams eiti į priedangas bei slėptuves.
Daugiau nuotraukų (6)
Reaguojant į situaciją buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai, taip pat laikinai uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto ir jo apylinkių.
Po beveik valandos oro pavojus buvo atšauktas.
Šis įvykis atvėrė silpnąsias vietas bei parodė, ar mūsų šalies gyventojams būtų suteikta reikalinga pagalba bei informacija esant realiam pavojui.

Estijai ir Latvijai pranešus apie dronus – KAM ramina: Lietuvoje pavojaus nėra

Vilniečiai neslėpė nusivylimo dėl nacionalinio transliuotojo nepasiruošimo.
Viena internautė stebėjosi, kad per oro pavojų per LRT radiją tuo metu grojo daina „Pakelki dangun akis, danguje laiškai“.
Į „Bendraukime“ redakciją kreipėsi žiūrovė Ingrida, kuri pasipiktino, kad pavojaus akivaizdoje per LRT, lyg eilinę dieną, rodė serialą.
„Nacionalinis transliuotojas LRT tokiam scenarijui buvo nepasiruošęs informuoti žmones.
Susiję straipsniai
Lietuvos gyventojai pirmą kartą reagavo į tikrą oro pavojaus signalą: ar tikrai viską žinote, kaip reikia elgtis tokiu atveju?

Lietuvos gyventojai pirmą kartą reagavo į tikrą oro pavojaus signalą: ar tikrai viską žinote, kaip reikia elgtis tokiu atveju?

Griežtas NKVC įspėjimas ugdymo įstaigoms: ragina vaikus vesti į priedangas

Griežtas NKVC įspėjimas ugdymo įstaigoms: ragina vaikus vesti į priedangas

Po Lietuvos kariuomenės aliarmo dėl dronų grėsmės Lietuvoje – atšauktas oro pavojus

Po Lietuvos kariuomenės aliarmo dėl dronų grėsmės Lietuvoje – atšauktas oro pavojus

Vilniaus apskrities gyventojai, telefonuose sulaukę perspėjimų apie oro pavojų, suskubo ieškoti informacijos.
Tačiau kai visi ieško informacijos, LRT rodo serialą ir vieną teksto eilutę.
LRT televizija pradėjo informaciją transliuoti tik tada (radijo transliaciją per TV), kai jau buvo atšauktas pavojus, – stebėjosi Ingrida.
– Tikiuosi, kad ne tik institucijos, bet ir mūsų transliuotojas pasidarys išvadas bei kitą kartą pavyks informuoti gyventojus operatyviau.“
LRT šia tema rengia išplatinti pranešimą.
pavojusPriedangaLRT radijas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.