Oro pavojaus akivaizdoje vilnietė pratrūko: „Kai visi ieško informacijos, LRT rodo serialą“

Reaguojant į situaciją buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai, taip pat laikinai uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto ir jo apylinkių.
Po beveik valandos oro pavojus buvo atšauktas.
Šis įvykis atvėrė silpnąsias vietas bei parodė, ar mūsų šalies gyventojams būtų suteikta reikalinga pagalba bei informacija esant realiam pavojui.
Estijai ir Latvijai pranešus apie dronus – KAM ramina: Lietuvoje pavojaus nėra
Vilniečiai neslėpė nusivylimo dėl nacionalinio transliuotojo nepasiruošimo.
Viena internautė stebėjosi, kad per oro pavojų per LRT radiją tuo metu grojo daina „Pakelki dangun akis, danguje laiškai“.
Į „Bendraukime“ redakciją kreipėsi žiūrovė Ingrida, kuri pasipiktino, kad pavojaus akivaizdoje per LRT, lyg eilinę dieną, rodė serialą.
„Nacionalinis transliuotojas LRT tokiam scenarijui buvo nepasiruošęs informuoti žmones.
Vilniaus apskrities gyventojai, telefonuose sulaukę perspėjimų apie oro pavojų, suskubo ieškoti informacijos.
Tačiau kai visi ieško informacijos, LRT rodo serialą ir vieną teksto eilutę.
LRT televizija pradėjo informaciją transliuoti tik tada (radijo transliaciją per TV), kai jau buvo atšauktas pavojus, – stebėjosi Ingrida.
– Tikiuosi, kad ne tik institucijos, bet ir mūsų transliuotojas pasidarys išvadas bei kitą kartą pavyks informuoti gyventojus operatyviau.“
LRT šia tema rengia išplatinti pranešimą.
