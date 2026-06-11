Tačiau moteris stebėjosi, kad perspėjamųjų ženklų visai nėra prie įėjimo į paplūdimį. Ženklus ne visi gali pastebėti ir atėjusieji prie jūros.
Perspėja apie pavojingą vietą maudynėms
„Juodkrante, kaip suprast? Ženkliukas vos pastebimas ir tik vienas, gali maudytis kiek šone nepastebėjęs jo, bet besimaudant atsidurt pavojingoj vietoj“, – žmones socialiniame tinkle perspėjo poilsiautoja Raimonda.
Poilsiautojai į draudimą maudytis ties Smiltyne žiūri atsainiai: nieko baisaus čia nėra
Internautai taip pat dalinosi savo pastebėjimais apie minėtą vietą ir jos keliamą pavojų.
„Toks ženklas ir Pervalkoje stovi“, – atkreipė dėmesį komentatorius.
„Ten kaip peiliai vandenyje, labai pavojinga. Tik kažkokia mistika, bet man atrodo, kad per 10 metų tas metalo laužas numigravo kokius 20 metrų į dešinę“, – rašė kitas.
„Jaučiu žinau, apie kurią vietą kalba eina. Yra viena vieta, kur laivas nuskendęs, ir braidant įmanoma susižeist, jei smėlis praplautas. Nuo Ąžuolyno atėjus, į kairę“, – patikslino kitas „Facebook“ vartotojas.
Susiję straipsniai
„Toje vietoje prie kranto, dugne yra likusios metalinės supjaustyto laivo liekanos. Tai jei nenorit susižaloti kojų ir kad stuburas banguotą dieną nesubyrėtų į maudomuką, patarčiau suprasti įspėjimą tiesiogiai“, – paaiškino vienas iš komentatorių.
„Kodėl nesurinkus tų nuolaužų? Darbams galima susimesti, čia juk Kuršių Nerija – gamtos paveldas“, – stebėjosi žmonės.
Senų baržų fragmentai, kurių pašalinti nepavyko
Neringos savivaldybės administracijos vyr. specialistė (atstovė spaudai, ryšiams su visuomene) Sandra Vaišvilaitė komentavo, kad yra kelios vietos su metalinėmis konstrukcijomis jūros zonoje ir visos jos laukiniuose paplūdimiuose už oficialių paplūdimių ribų.
„Kiek žinoma, tai senų baržų fragmentai, esantys kelis dešimtmečius.
Šiuo metu žinomos kelios tokios vietos: už Juodkrantės oficialaus paplūdimio (Nidos link), taip pat už šios gyvenvietės ribų Klaipėdos pusėje, kur metalas išlenda tik periodiškai, kai pasikeičia kranto linija. Dar viena vieta yra už Pervalkos oficialaus paplūdimio.
Savivaldybės įstaigos jau bandė pašalinti Pervalkoje esančius baržos likučius savo jėgomis, tačiau dėl sudėtingų gamtinių sąlygų jūroje ir objekto dydžio to padaryti nepavyko. Be to, pati jūros akvatorija nuo kranto linijos priklauso valstybei, o ne savivaldybei.
„Paslaugos Neringai“ nuolat atnaujina pavojingų vietų ženklinimą. Didėjant lankytojų srautui, pavojingas teritorijas stengiamasi papildomai žymėti apsauginėmis juostomis. Deja, pajūryje vyrauja stiprūs vėjai, bangavimas ir juostos tiesiog nuplėšiamos ir nupučiamos.
Šios nuolaužos tikrai gali kelti rimtą pavojų saugumui. Todėl labai kviečiame gyventojus ir svečius maudytis tik prižiūrimuose oficialiuose paplūdimiuose, o pamačius įspėjamąjį ženklą – griežtai jo paisyti ir nerizikuoti“, – komentavo Neringos savivaldybės atstovė S. Vaišvilaitė.
Juodkrantėmetalo laužasnuolaužos
Rodyti daugiau žymių