Fiksuoja kauniečiai: karštą vakarą – aistros protrūkis Dainų slėnyje

„Sveiki. Padariau video, kuris buvo skirtas draugei, kad pamatytų tai ką pati negalėjau patikėti ką matau viešoje vietoje. Kauno Dainų slėnyje pamačiau porelę, kuri mylėjosi, kol aplink juos žmonės sportavo“, – antradienio vakarą naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė vaizdo įrašu pasidalijusi moteris.
Jame išties matyti galimai aistrą viešoje vietoje tenkinanti pora.
Kaunietės teigimu, šio vaizdo įrašo ji nebūtų siuntusi, tačiau kiek vėliau išvystas vaizdas privertė apsigalvoti.
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„Nebūčiau siuntusi jo jums, jei po 20 minučių nebūčiau jų vėl pamačiusi Ąžuolyne darančius tą patį, tik šį kartą dar pikantiškesnėje pozoje, – dalijosi moteris. – Tik skirtumas tas, kad ten aplink vaikai su paspirtukais važinėja. Gal paviešintas vaizdo įrašas privers porelę susigėsti“.
Primename, kad tokie veiksmai viešoje vietoje – draudžiami.
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Kaip nurodo LR Administracinių nusižengimų kodekso 481 str., nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas necenzūriniais žodžiais ar gestais viešose vietose, įžeidžiami kibimai prie žmonių ir kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ar žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų. Pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 140 iki 240 eurų, o trečią kartą pažeidus viešąją rimtį gali būti taikoma ir administracinio poveikio priemonė.