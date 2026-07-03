Kelionių agentūros vadovė Jolita Maslauskaitė-Targonskienė asmeninėje „Facebook“ paskyroje paskelbė vaizdo įrašą, kaip maudosi ežere Plitvicoje. Panašu, kad lietuvė buvo vienintelė lankytoja, nepaisiusi draudimo, nes daugiau žmonių vandenyje nematyti.
21 sekundės trukmės vaizdo įraše užfiksuota, kaip moteris atsispiria nuo ežero pakraštyje esančios seklumos, kiek nuplaukia tolyn, apsisuka ir grįžta atgal link krante kamerą laikančio asmens.
„Buvo tokia daina: jei labai nori, tai reikia, susilaikyti nesveika“, – rašoma vaizdo įraše.
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Moters pasidalinimas socialiniuose tinkluose sulaukė gausybės komentarų, dauguma jų reiškė pasipiktinimą. Lietuviai pastebėjo, kad toks tautietės elgesys tikrai neliks nepastebėtas pačioje Kroatijoje.
„Nu, čia ir įžūlumas. Kam čia ką įrodyti norėjote? Lietuvos tauta nuskambės dabar garsiai.. Gaila, ne teigiama prasme. Vietinė Kroatijos žiniasklaida to tikrai nepraleis“, – rašė Kroatijoje gyvenanti lietuvė.
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Buvo ir tokių, kurie apeliavo į įrašo autorės profesinę etiką.
„Jūs tikrai dirbate su kelionėmis? Jūs pabaigusi kursus, turite žinoti, kad kelionių vadovas, gidas visų pirma turi laikytis taisyklių. Čia dabar atvirai tyčiojamasi iš tos šalies parko nurodymų. Tai švarūs ežerai, tam ir siekiama juos išsaugoti.
Didelė dalis komentuoja, kad čia nieko tokio, taisyklių galima kartais ir nesilaikyti. Mielieji, ateis vagis ir apvogs pilnai jūsų namus. Ar kreipsitės į policiją ar vis tik tam vagiui atleisite, nes jis tik nesilaikė taisyklių – nevok! Ir tikrai loginis sulyginimas“, – rašė Ina.
„Sekantis žingsnis – užsilipti ant Egipto piramidės?“, – ironizavo Giedrė.
Tačiau dalis komentatorių stebėjosi, kad, viso labo, ežere išsimaudžiusi moteris sulaukė tokio pykčio.
„Paskaičius komentarus, vis dėlto išvada tokia, kad nėra šlykštesnio žmogaus už lietuvį. Kad tik pasmerkti, nubausti, purvu apipilti, smerkiate taip lyg būtų žmogų nužudžiusi, o čia pasirodo žmogus išsimaudė, ten kur uždrausta maudytis. Čia nėra nė vieno iš jūsų, kuris nebūtų pažeidęs taisyklių“, – rašė Giedrė.
Tačiau pati vaizdo įrašo herojė, sulaukusi komentarų lavinos, aiškiai patvirtino, kad savo poelgio visiškai nesigaili.
„Visiems NUOŠIRDŽIAI dėkoju už dėmesį mano kukliai asmenybei. Dėkoju už GRAŽIUS žodžius, už šilumą širdžių. Neužmirškite, kad tai PASĖSITE ir SAVO VAIKUOSE. Didžiuojuosi, kad esu lietuvė. Gražios ir turtingos įspūdžiais dienos visiems“, – rašė J. Maslauskaitė-Targonskienė.