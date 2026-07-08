Praneša apie šiurpinantį radinį Aleksote: juodoji magija?

Vaizdo įrašu su naujienų portalu „Kas vyksta Kaune“ pasidalijo skaitytoja.
Jos teigimu, neįprastas radinys pastebėtas Vidukalnio gatvėje, Aleksote.
„Sveiki, užmačiau Aleksote keistą vaizdą... Mirusiojo pagerbimas, juodoji magija ar nevykęs pokštas?“, – retoriškai klausė kaunietė.
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Vaizdo įraše matyti ant laiptų paguldytas vaikiškas kombinezonas. Jis buvo pripildytas smėlio, apačioje apauti batai.
Pasak skaitytojos, gobtuvo dalyje buvo suformuotos detalės, primenančios veidą – akis ir lūpas. Ji teigė, kad vaizdas neatrodė kaip atsitiktinai pamestas daiktas.
„Matosi, kad specialiai daryta – batai, rožančius, kryžius, net gėlė per vidurį padėta“, – teigė skaitytoja.
Svarstoma, kas tai galėtų būti – nevykęs pokštas, kažkieno bandymas inscenizuoti simbolinę kompoziciją ar kitas sunkiai paaiškinamas veiksmas.
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Kol kas nėra aišku, kas ir kokiu tikslu šį radinį paliko ant laiptų.
Skaitytoja teigė gyvenanti netoli šios vietos ir apie pastaruoju metu šioje aplinkoje įvykusią vaiko žūtį negirdėjusi.
Gyventojams primenama, kad aptikus įtartinus ar nerimą keliančius daiktus viešose vietose, jų nereikėtų liesti ar ardyti. Apie tokius radinius galima pranešti atsakingoms tarnyboms.
Aleksotasradinysjuodoji magija
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