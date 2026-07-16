Po šiurpaus išpuolio Marijampolėje prabilo mokytojas: už užpuolikės žiaurumą baisiau buvo kitas dalykas

Šiuo indicentu domisi teisėsauga.
Socialiniame tinkle „Facebook“ savo nuomonę apie šį įvykį išsakė ir Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos matematikos mokytojas Audrius Miliauskas. Kaip jis tikino „Bendraukime“, asmeniškai šių vaizdo įraše užfiksuotų paauglių jis nepažįsta.
„Bet pažįstu daug mokinių. Tai labai daug ką atskleidė, kas keliasi pasidižiavimo „tiktokus“ po smurto“, – apgailestavo jaunas pedagogas.
Marijampolės gimnazijoje – nepilnamečio dūriai peiliu: užfiksavo vaizdus iš įvykio vietos
„Privalau pasisakyti, nes sunku atsigauti nuo vaizdų. Tikriausiai jau visi matėte video. Aš video nesidalinsiu. Aš dalinuosi man žiauriausiais vaizdais (be veidų, bet su kadrais kurie atspindi sutuaciją).... Suprantat, kur linkstu?
Kokios gražios aprangos, firminiai marškinėliai, madingi rūbai, naujausi telefonai, bet vidus – supuvęs. POEZIJOS PARKAS – kokia graži vieta... Bet vaizdai – kraupūs.
Žiauru, kai užpuolikė daužo galvą telefonu (po to viena mergina atima), tada kumščiais ir dar kuo papuola. Gaila aukos. Gaila net užpuolikės ir jos tėvų tam tikra prasme (jei gailisi). Nes tai bus žymė visam gyvenimui. Visi spėjo pasmerkti užpuolikę ir jos tėvus... Kiek daug žmonių aplinkui... Suprantu, kitos mergaitės gal neturi tokios patirties, nežino, kaip elgtis... BET...
Bet man dar žiauriau tie vyrukai. Konkrečiai tas su VENICE maike po žiauriausio išpuolio toliau skatino: „pi pi pi, mušk, mušk, mušk“. Vienas kitam davė penkis. Žvengė. Filmavo iš arti, toli. Įkėlė video „MIAMI VEIKSMAS“... Reiškia, net keldamas video nesuvokia, kokią klaidą jie padarė. Visa tai yra nusikaltimas. Jeigu pjautų, jie irgi filmuotų? Kur ta riba?
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Labiausiai nenorėčiau būti nė vieno iš jų tėvas – nes nuoširdžiai nežinau, ką padaryčiau, jei matyčiau, kad mano sūnus taip elgiasi. Greičiausiai tektų pasėdėt parų. Sakysit, kaip taip mokytojas gali kalbėt? Kalbu, ką galvoju, susitaikykit. Nuoširdžiai nežinau, kaip suvaldyčiau savo pyktį. Vyrukai – sudeginkit tas savo maikes. Tai jūsų gėdos simbolis. Garantuoju, tėvai atpažins savo herojus – būtinai pakalbėkit apie vyriškumą, kilnumą, silpnesnio apgynimą. Netikiu, kad mes neauginame vyrų. Mes privalome auginti vyrus.
Švietimo sistemoje vyrų mažuma. Privalau pasisakyti iš šios pozicijos. Netgi jaučiu pareigą. Jei tame incidente būtų tikrų vyrų – tas incidentas būtų pasibaigęs per porą sekundžių.
Deja. (Kalbu apie elementarų žmogiškumą – neskatinti, nesijuokti, nefilmuoti pramogai, kviesti suaugusiuosius ar skambinti policijai) Pakalbėkime visi su savo sūnumis. Ne taip aš įsivaizdavau jaunimą...
Tikiuosi, tai mažuma. O jei ne – kažkas stipriai ne taip. Gal nėra gerų pavyzdžių? Nenoriu tikėti, kad tai yra mūsų jaunimas, vis dar netikiu.
KALBĖTI, KALBĖTI IR DAR KARTĄ KALBĖTI. Mane mato daug jaunų žmonių. Tikiuosi, kad bent vienas iš jų, atsidūręs panašioje situacijoje, prisimins šį įrašą ir pasirinks ne filmuoti, ne skatinti, o padėti.
Mokykimės ir iš blogų pavyzdžių. Kartais jie aiškiausiai parodo, kokiais žmonėmis nenorime tapti“, – Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos matematikos mokytojas Audrius Miliauskas.
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