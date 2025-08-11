Čia viskas kitaip nei įprastame name: sukūrė dar nematytą erdvę vaikams auginti

„Dizainas kyla iš nuolankios pagarbos gamtai, tikėjimams, kuriais vadovaujamasi kasdieniame gyvenime, ir medžiagų kokybės, kuri leidžia namui išlaikyti gyvą dvasią“, – sakė architektūros studijos „Urava Architecture“ architektai Arya Sankaranarayanan ir Joel'is M Joy'us.
Anot jų, erdvę supa įvairūs medžiai ir nedidelis tvenkinys, kartu sudarantys natūralią ekosistemą.
„Keturi medžiai globėjai čia tampa dizaino inkaru, o aplink juos švelniai išdėstytos pastatytos erdvės. Vidiniai kiemeliai perkelia šiuos medžius į vidų, sukurdami akimirkas, leidžiančias šeimai bendrauti su jais kaip su kasdienio gyvenimo dalimi“, – dėstė jie.
Įkvėptas giliai įsišaknijusių kliento dvasinių įsitikinimų, gyvenamasis namas primena šventų erdvių atmosferą.
Aukščiausiame namo taške esantis skliautas primena viršukalnę ir atkartoja Keralos šventyklų „gopuramų“ tradiciją, o pereinamieji koridoriai suprojektuoti taip, kad atspindėtų šventyklų koridorius.
Architektai pasakoja, kad įkvėpti natūralaus tvenkinio ir vėžlio, esančių savo natūralioje vietoje, vėžlio motyvai kartojasi įvairiose dizaino detalėse, pavyzdžiui, langų grotose. Tai tam tikra nuoroda į mitologinę būtybę – vėžlį, nešiojantį pasaulį ant savo nugaros.
Galiausiai, projektu buvo siekiama sukurti erdvę, kuri puoselėtų ir psichinę, ir fizinę gerovę, kiekvienoje detalėje susiejant atmintį, gamtą, tikėjimą ir rūpestį.
Medžiagiškumas, anot architektų, atlieka tylų, bet galingą vaidmenį: regeneruota mediena ir durys, terakota ir kitos natūralios medžiagos buvo sąmoningai pasirinktos siekiant sumažinti poveikį aplinkai ir įšaknyti namus į žemę, iš kurios jie kyla.
„Įmontuotos sėdimosios vietos ir baldai, pagaminti iš apleistų akmenų, išgelbėtų iš nugriautų vietų, kartu su regeneruotais baldais atspindi įsipareigojimą laikytis žiediškumo principo – tausoti išteklius ir pratęsti medžiagų gyvavimo ciklą jas pritaikant pakartotinai naudoti“, – pabrėžia jie.
Ši rezidencija sukurta kaip gyvas pasakojimas apie tikėjimą, ekologiją ir vietą, kur kiekviena siena prisimena, kiekvienas medis saugo, o kiekvienas vėjelis neša tylias šventos žemės istorijas.
Lėto gyvenimo prabanga
Namuose, skirtuose dirbančių tėvų ir augančio vaiko šeimai, laikomasi holistinio požiūrio, kuris užtikrina psichinę ir fizinę gerovę.
Architektai tvirtina, kad teikiant pirmenybę sveikatai ir tvarumui, statybų metu buvo gerokai sumažintas cheminių medžiagų naudojimas.
„Vietoj įprastų dažų buvo pasirinktos natūralios medžiagos, pavyzdžiui, purvas ir oksidų tinkas, todėl sukurtos kvėpuojančios sienos ir aplinka be toksinų, palaikanti sveikesnį gyvenimo būdą.
Atviruose kiemuose braukdami pro medžius ir susidurdami su neapdorotomis natūralių medžiagų tekstūromis, sukuriame ramų, juslinį ryšį su kraštovaizdžiu. Šie elementai įgalina šeimą įsitvirtinti aplinkoje, kviečia būti šalia ir sąmoningiems, taip gerinant jų psichinę gerovę“, – pasakojo jie.
Erdvės siejamos su istorijomis – jos sukurs šeimos prisiminimus.
Todėl, anot Arya Sankaranarayanan ir Joel'io M Joy'aus, projektu iš esmės buvo siekiama sukurti vaikui turtingus prisiminimais namus, skatinančius jo vaizduotę ir sukuriančius ilgalaikius vaikystės prisiminimus.
Natūralios medžiagos ir tradiciniai akcentai padėjo sukurti šiltą, prasmingą vietą augti, įsišaknijusią gamtoje.
Sąmoningai pasirinktos medžiagos
Šio namo architektūroje naudojama mažiau betono – vietoj jo naudojamos natūralios ir regeneruotos medžiagos, o tai rodo ekologinį sąmoningumą ir regioninį tęstinumą.
Kaip pasakoja architektai, užpildo plokštėms buvo naudojamos purvo plytos ir natūralus akmuo, todėl sumažėjo betono apkrova, todėl jos yra tinkamas pakaitalas.
Stogas dengtas perdirbtomis Mangaloro čerpėmis, surinktomis ir vėl sumontuotomis daugelyje vietų. Išorinės sienos apdailintos stabilizuoto purvo tinku.
Sienose įmontuotos sėdimos vietos. Dalis šių elementų, pavyzdžiui, erkeris, praustuvė ir televizoriaus blokas, pagaminti iš didžiulių apleistų akmeninių blokų, atgautų iš nugriautų senų pastatų ir upių pakrančių.
Paaukštintos namo dalys ir skliautai pagaminti iš plytų ir nutinkuoti stabilizuota žeme.
„Apskritai namas pagrįstas apgalvotai naudojamomis žemiškomis medžiagomis, leidžiančiomis jam natūraliai išaugti iš savo konteksto“, – pabrėžia kūrėjai.
Architektūrinis pasakojimas
Ant sienos šalia „Thinna“ arba pakylėtos platformos, esančios Keralos liaudies pastatuose, rankų darbo purvo freska perteikia Šiaurės Paravuro kraštovaizdžio dvasią.
Įkvėptas iš oro matomo kajalų vaizdo, sieninė tapyba yra subtili abstrakcija kadaise klestėjusių regiono vandens kelių, kuriais „Vanchi“ arba valtimis, buvo gabenamos prekės ir žmonės.
Sieninė tapyba, sukurta naudojant įvairių vietinių purvų mišinį, ne tik pasakoja vietos istoriją, bet ir pagerbia tradicines medžiagas ir metodus, kurių šaknys glūdi pačiame krašte.
Unikalaus namo kūrėjai papasakojo, kad šis projektas buvo pristatytas Indijos architektų instituto Keralos skyriaus surengtoje parodoje ir pelnė „Žmonių pasirinkimo apdovanojimą už geriausią architektūrinę fotografiją“, taip pabrėžiant jo išskirtinę vizualinę kokybę.
Trumpai susipažinti su šio projekto kontekstu ir siužetu galite šiame trumpame vaizdo įraše:
Kuo tiki architektūros studija „Urava“
Architektūros studijos „Urava“ architektai tiki, kad erdvės, suprojektuotos remiantis pasakojimais, paremtais vartotojo vertybėmis, kultūra, gyvenimo būdu ir aplinka, tampa glaudžiai susijusios su asmeniu ar kontekstu ir skatina gilų unikalumo jausmą.
„Mes įsivaizduojame, kad sukursime tvarius ir harmoningus architektūros, interjero ir kraštovaizdžio projektus, kurie ne tik atspindės šiuos pasakojimus, bet ir puoselės juose gyvenančių žmonių gerovę“, – teigia profesionalūs Indijos architektai.
Įmonė aktyviai dalyvauja moksliniuose tyrimuose, siekdama iš naujo atrasti ir ištirti žemės architektūrą, kurti tvarų gyvenimą pagal laiko patikrintus principus.
„Siekiame kurti erdves, kurios reaguoja į klimatą, tyrinėdami medžiagų galimybes ir kurdami formas, kurios atitinka funkcinius reikalavimus ir esminę erdvės dvasią.“
Namas rezidencija Indija
