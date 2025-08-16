Pravėrė įspūdingos vilos duris: viskas čia sukurta paprastiems žmonėms

Architektūros studijos „Sigurd Larsen Design & Architecture“ architektai papasakojo, kad pagrindinis šio namo akcentas – didžiulė pergola (atvira, stogą primenanti konstrukcija), kuri kuria šešėlį ir leidžia švelniam vėjui laisvai cirkuliuoti.
„Ji sulaiko kaitrią saulę nuo grindų ir akmeninių sienų, neleidžia joms įkaisti ir spinduliuoti karščio, tad net pačiomis karščiausiomis dienomis čia išlieka vėsu ir jauku“, – namo išskirtinumą pabrėžė architektai.
Šis namas sukurtas taip, kad gyvendamas jame, tuo pat metu gyventum ir lauke.
Po atviru dangumi įrengta virtuvė kviečia gaminti ir valgyti žvelgiant į horizontą.
Lauko dušas – gaivi dienos ar vakaro pabaiga.
Akmeniniai postamentai atstoja tiek valgomojo suolus, tiek ramybės vietas, kuriose galima tiesiog sėdėti ir stebėti aplinką.
Nešiojamas valgomojo stalas leidžia prisitaikyti prie saulės krypties ar vėjo – čia gyvenama ne prieš gamtą, o kartu su ja.
Naktį, kai atvėsta ar pradeda lyti, galima pasitraukti į mažą, iš vietinio akmens sumūrytą kambarį – vienintelę uždarą ir šildomą namo erdvę.
Joje yra lova, darbo stalas, tualetas – tik tiek, kiek reikia žmogui, norinčiam trumpam atsiriboti nuo pasaulio, bet likti su gamta.
„Šis namas veikia kaip svečių namelis šalia esančiam „Piperi House“, įsikūrusiam Kithnos salos (Graikija) kalvų terasoje.
Įėjimas – kaip sodo varteliai, vedantys į akmenimis įrėmintą terasą su vaizdu į Piperi salą. Šioje vietoje jūra ir akmuo susilieja, o gamta atrodo tęsianti save nepertraukiamai – nuo salos į namo erdvę“, – dėstė architektai.
Anot jų, žingsniuojant pirmyn, horizonte išnyra pagrindinis namas, susiliejantis su akmeniniais postamentais. Kiekvienas šio projekto sprendimas – tai paprastumo eksperimentas, pagarbos Kikladų gamtai ir gyvenimo esmei.
„Čia nėra pertekliaus, tik tai, ko reikia, kad galėtum atsijungti nuo triukšmo – ir iš naujo prisijungti prie tylos.“