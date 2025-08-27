Vilniaus studentų miestelis keisis iš esmės: paskelbtas projekto nugalėtojas

Išskirtinis dėmesys funkcionaliai architektūrai
2024 m. spalį paskelbto konkurso tikslas buvo išrinkti sprendinį, kuris užtikrintų šiuolaikiškos, tvarios ir funkcionalios mokslo infrastruktūros sukūrimą. Naujasis Saulėtekio al. 9 kompleksas bus skirtas ne tik akademinei veiklai, bet ir tarpdisciplininiams projektams, konferencijoms, bendradarbiavimui su verslo bei nevyriausybinėmis organizacijomis.
„Modernus, funkcionalus, estetiškas ir patogus Saulėtekio miestelis yra vienas svarbiausių mūsų infrastruktūrinių projektų, pasitinkant VU 450 metų jubiliejų. Išrinktas šiuolaikiškas ir tvarus architektūrinis sprendimas prisidės prie tokio Saulėtekio, kurį norime matyti, kūrimo“, – sako VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas.
Architektūrinio konkurso nugalėtoju paskelbtas projektas „UNITE“ (autoriai R. Palekas, D. Uogintė, A. Pakalniškytė, U. Morkūnaitė, E. Lodaitė, V. Pavlovski, M. Karanevskis, J. Lenauskienė) išsiskyrė jautriu santykiu su esamu urbanistiniu kontekstu ir gebėjimu erdviškai, estetiškai bei funkcionaliai sujungti atskiras komplekso dalis.
Komisijos teigimu, projektas sukuria aiškios struktūros, darniai aplinkoje įsitvirtinantį kompleksą. Vertinimo išvadose pabrėžta aukšta architektūrinės koncepcijos kokybė, racionalus funkcijų išdėstymas ir stipri vidinė logika. Siūloma žiedinė srautų schema ir aiškus pagrindinis įėjimas stiprina bendruomeniškumą.
Nugalėtojų pasiūlytas projektas reikšmingai pagerins komplekso naudotojų darbo sąlygas, studijų aplinką studentams, praplės konferencinių erdvių galimybes ir sukurs šiuolaikišką ir atvirą viešųjų erdvių charakterį visai universiteto bendruomenei.
Autorių teigimu, siūlomas sprendinys siekia ne tik architektūrinio vientisumo, bet ir socialinės jungties: siūloma nauja erdvių sistema, leisianti dažniau neplanuotai susitikti – visi keliai veda į vieną pagrindinį įėjimą po dengtu kiemu. Integruotas miško siluetas, kompaktiški, jaukūs kiemai ir patogus susisiekimas dviračiais kuria aplinką, kurioje darniai dera akademinė veikla, bendruomenės poreikiai ir tvari urbanistinė vizija.
Rinktasi iš 7 ambicingų pasiūlymų
Iš viso konkursui buvo pateikti septyni pasiūlymai, kuriuos vertino tarptautinė komisija, sudaryta iš VU atstovų ir Lietuvos bei užsienio architektų, turinčių ilgametę patirtį projektuojant mokslo ir švietimo įstaigas. Komisijai pirmininkavo VU kancleris Raimundas Balčiūnaitis.
Vertinimo komisijos nariai – Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė, architektas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Audrius Ambrasas, VU architektūros istorikė prof. Marija Drėmaitė, VU Matematikos ir informatikos fakulteto prodekanė prof. Jurgita Markevičiūtė, architektai Kevinas Battarbee („Inbo“, Nyderlandai) ir Stefanas Sjöbergas („Kjellander Sjöberg“, Švedija).
„Daugiausia dėmesio buvo skiriama architektūrinės koncepcijos kokybei, komplekso funkcionalumui ir racionalumui, naudotojo patirties aspektams. Konkursas išsiskyrė užduoties kompleksiškumu ir mastu – dalyvių buvo prašoma ne tik pateikti esamo komplekso pertvarkymo pasiūlymus, bet ir suprojektuoti naują Matematikos ir informatikos fakulteto pastatą bei suformuoti aiškią viešųjų erdvių sutvarkymo koncepciją.
Konkurso sąlygose buvo detaliai aprašyti ne tik patalpų reikalavimai, bet ir skirtingų naudotojų grupių poreikiai. Todėl džiaugiamės pateiktais ambicingais ir universiteto poreikius atliepiančiais pasiūlymais“, – apie reikalavimus konkurso dalyviams pasakoja VU kancleris R. Balčiūnaitis.
Antrąją vietą konkurse pelnė projektas „VULINK“, kurį parengė architektų biuras „Processoffice“ (autoriai V. Biekša, J. Stefanovič, G. Žiemelis, R. Aleksejienė, V. Razma, E. Matulaitytė, A. Galaunytė, D. Žiugždaitė, A. Dovydavičiūtė, T. Jonauskis, J. Muliuolytė, G. Aglinskas, R. Jonušas, V. Kulikauskaitė, A. Čebotariov, L. Kuršvietytė, P. Malinauskas). Šis darbas išsiskyrė drąsia, konceptualiai vieninga architektūrine vizija, kuria sąmoningai siekiama transformuoti esamą modernistinę struktūrą į šiuolaikišką, miestietišką universitetinį kompleksą.
Trečioji vieta skirta projektui „Aleja 9“, kurio autoriai – architektūros biuras „DO architects“ (autoriai A. Neniškis, I. Uogintas, E. Deksnytė, E. Martinkevič; architektai A. Baldišiūtė, A. Bogavičius, G. Mintaučkytė). Komisija įvertino šio pasiūlymo kompleksinį požiūrį į visą teritoriją, ypač pietinę jos dalį. Autoriai siekia paversti buvusią techninę zoną patrauklia miesto gatve, atvira tiek universiteto bendruomenei, tiek visuomenei. Projektas taip pat pasižymi racionaliu funkcijų planavimu ir lankstumu, leidžiančiu prisitaikyti prie ilgainiui kintančių poreikių.
