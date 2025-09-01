Intrigos pabaiga: teismas neleido blokuoti Čiurlionio centro statybų Kaune

Pasak jos, vasaros pradžioje M. K. Čiurlionio koncertų centro statybos viešajame rangos konkurse taip pat dalyvavusi įmonė kreipėsi į teismą dėl neva nepagrįstų Kauno savivaldybės administracijos sprendimų panaikinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
Visgi teismas nusprendė, kad „Infes“ pateikti argumentai dėl per mažos laimėtojo pasiūlytos kainos, neatitikimo kvalifikacijai ir melagingos informacijos yra nepagrįsti. Kartu panaikintas ir draudimas Kauno savivaldybei pasirašyti sutartį su konkurso laimėtoju „Autokausta“.
„Antroje vietoje likusi „Infes“ apskundė konkurso rezultatus, teigdama, kad laimėtojo „Autokaustos“ pasiūlyta kaina neįprastai maža, o pati įmonė neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Ieškovė rėmėsi viešai prieinamais šaltiniais ir prielaidomis, o ne faktiniais duomenimis. Tuo metu savivaldybė galėjo pasikliauti užsakovų pažymomis, patvirtinančiomis laimėtojo atliktų darbų vertę.
Teismas, išnagrinėjęs duomenis, nustatė, kad pirmosios vietos laimėtojo pateikti įkainiai pagrįsti, taip pat atmestos abejonės dėl „Autokaustos“ patirties“, – pranešime cituojama Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėja Daiva Čeponienė.
Anot savivaldybės, teismas pažymėjo, kad pirmosios vietos laimėtojo atliktų darbų vertė ir kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus. Sprendimą palaikė ir Viešųjų pirkimų tarnyba, pateikusi miesto pozicijai palankias išvadas.
Teismo sprendimas gali būti skundžiamas per 14 dienų.
