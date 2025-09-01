Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
BūstasArchitektūra

Intrigos pabaiga: teismas neleido blokuoti Čiurlionio centro statybų Kaune

2025 m. rugsėjo 1 d. 12:38
Kauno apygardos teismas trečiadienį atmetė bendrovės „Infes“ ieškinį prieš Kauno miesto savivaldybės administraciją ir panaikino laikinąsias apsaugos priemones, stabdančias M. K. Čiurlionio koncertų centro statybos sutarties pasirašymą, pranešė vietos savivaldybė.
Daugiau nuotraukų (3)
Pasak jos, vasaros pradžioje M. K. Čiurlionio koncertų centro statybos viešajame rangos konkurse taip pat dalyvavusi įmonė kreipėsi į teismą dėl neva nepagrįstų Kauno savivaldybės administracijos sprendimų panaikinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
Visgi teismas nusprendė, kad „Infes“ pateikti argumentai dėl per mažos laimėtojo pasiūlytos kainos, neatitikimo kvalifikacijai ir melagingos informacijos yra nepagrįsti. Kartu panaikintas ir draudimas Kauno savivaldybei pasirašyti sutartį su konkurso laimėtoju „Autokausta“.
„Antroje vietoje likusi „Infes“ apskundė konkurso rezultatus, teigdama, kad laimėtojo „Autokaustos“ pasiūlyta kaina neįprastai maža, o pati įmonė neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Ieškovė rėmėsi viešai prieinamais šaltiniais ir prielaidomis, o ne faktiniais duomenimis. Tuo metu savivaldybė galėjo pasikliauti užsakovų pažymomis, patvirtinančiomis laimėtojo atliktų darbų vertę.
Teismas, išnagrinėjęs duomenis, nustatė, kad pirmosios vietos laimėtojo pateikti įkainiai pagrįsti, taip pat atmestos abejonės dėl „Autokaustos“ patirties“, – pranešime cituojama Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėja Daiva Čeponienė.
Anot savivaldybės, teismas pažymėjo, kad pirmosios vietos laimėtojo atliktų darbų vertė ir kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus. Sprendimą palaikė ir Viešųjų pirkimų tarnyba, pateikusi miesto pozicijai palankias išvadas.
Teismo sprendimas gali būti skundžiamas per 14 dienų.
KaunasKauno miesto savivaldybėMikalojus Konstantinas Čiurlionis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.