Būstas

Tiek fantazijos ir drąsos ne kiekvienam užtektų – šis pastatas jau vadinamas šių laikų ikona

2025 m. rugsėjo 13 d. 20:55
Lrytas.lt
Prancūzijos Metzo mieste atidarytas vienas įspūdingiausių šių metų architektūros projektų – dizainerio Philippe’o Starcko kurtas viešbutis „Maison Heler“. Kaip rašo „Financial Times“, šis statinys atrodo tarsi iš fantazijos romano: modernų devynių aukštų pastatą vainikuoja ant viršaus „užkeltas“ XIX amžiaus gotikinis rūmas.
Pramonės ir interjero dizaineris, architektas P. Starckas, garsėjantis ekscentriškais sprendimais, šįkart peržengė net savo paties kūrybos ribas. Jo sumanymu, šiuolaikinis stiklinis karkasas tampa atrama istoriniam namui, kuris atrodo taip, lyg būtų pakibęs ore.
Vidus – prisodrintas siurrealizmo ir elegancijos. Viešbučio interjeras, kaip ir visa idėja, paremtas P. Starcko sugalvota fikcija apie išgalvotą veikėją Manfredą Helerį – ekscentrišką svajotoją, kuriam ir sukurtas šis „namas danguje“.
Todėl viduje netrūksta fantazijos detalių: neįprastų baldų, netikėtų interjero akcentų, kurie sujungia eleganciją ir siurrealizmą. Restorane „La Cuisine de Rose“ svečiai randa žaismingų nuorodų į šį pasakojimą, o ant stogo įrengta terasa leidžia Metzo miestą pamatyti visai kitu kampu. Restorano vitražus sukūrė P. Starcko dukra Ara.
Šis projektas Metze jau vadinamas nauju architektūriniu simboliu, pritraukiančiu ir miestiečius, ir turistus.
architektūraikonaPhillipe‘as Starckas
