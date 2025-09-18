Daugiabučio sieną Kaune papuošė unikalus piešinys

„Trys menininkai Piliakalnio gatvėje per du mėnesius ant namo sienos nutapė įvairių rūšių žuvis ir enciklopedijos principu per meną priminė ne tik žvejams, bet ir visiems gyventojams, kokia įvairovė slypi Nemune.
Pasak idėjos sumanytojų, kūrinys skirtas edukuoti, atkreipti dėmesį į ekologiją ir priminti, kad upė – taip pat daugelio namai. Todėl svarbu ją tausoti, neteršti ir saugoti nykstančias rūšis“, – pranešė Kauno miesto savivaldybė.
Anot savivaldybės, vienas iš šio piešinio autorių – garsus Kauno grafitininkas Timotiejus Norvila-Morfai.
Jo autorinių piešinių Kaune yra ir daugiau. Portalas „Kas vyksta Kaune“ yra rašęs apie 2024-ųjų vasarą H. ir O. Minkovskių gatvėje atsiradusį spalvingą piešinį „Akmuo srovėje“.
Menininkas papuošęs ir vieno Neries krantinės daugiabučio sieną, čia išraiškingai nupieštas „Skliautas“.
Morfai yra padabinę ir Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“ sieną, Kauno technikos muziejaus sieną bei kt.