Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
BūstasArchitektūra

Daugiabučio sieną Kaune papuošė unikalus piešinys

2025 m. rugsėjo 18 d. 14:17
Ant Nemuno kranto, Piliakalnio gatvėje, esančio daugiabučio sieną papuošė unikalus piešinys.
Daugiau nuotraukų (3)
„Trys menininkai Piliakalnio gatvėje per du mėnesius ant namo sienos nutapė įvairių rūšių žuvis ir enciklopedijos principu per meną priminė ne tik žvejams, bet ir visiems gyventojams, kokia įvairovė slypi Nemune.
Pasak idėjos sumanytojų, kūrinys skirtas edukuoti, atkreipti dėmesį į ekologiją ir priminti, kad upė – taip pat daugelio namai. Todėl svarbu ją tausoti, neteršti ir saugoti nykstančias rūšis“, – pranešė Kauno miesto savivaldybė.
Anot savivaldybės, vienas iš šio piešinio autorių – garsus Kauno grafitininkas Timotiejus Norvila-Morfai.
Jo autorinių piešinių Kaune yra ir daugiau. Portalas „Kas vyksta Kaune“ yra rašęs apie 2024-ųjų vasarą H. ir O. Minkovskių gatvėje atsiradusį spalvingą piešinį „Akmuo srovėje“.
Menininkas papuošęs ir vieno Neries krantinės daugiabučio sieną, čia išraiškingai nupieštas „Skliautas“.
Morfai yra padabinę ir Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“ sieną, Kauno technikos muziejaus sieną bei kt.
KaunaspiešinysNamas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.