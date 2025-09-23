Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Paskelbta, kada ir kur vyks atsisveikinimas su architektu A. Karaliumi: šeima turi du prašymus

2025 m. rugsėjo 23 d. 13:48
Lrytas.lt
Architekto Audrio Karaliaus dukra Urtė Karalaitė šeimos vardu pranešė, kad viešas atsisveikinimas su tėčiu vyks rugsėjo 29–30 dienomis Kaune ir Pajevonyje.
Rugsėjo 29 d. (pirmadienį) 11.00–21.00 val. – paskutinis pabuvimas kartu laidojimo namuose „Rekviem“ (Jonavos g. 41A, Kaunas).
Rugsėjo 30 d. (antradienį) 9.00–12.00 val. – atsisveikinimas laidojimo namuose „Rekviem“ (Kaune). 12.00 val. – išlydėjimas. 14.00 val. – šv. Mišios Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Pajevonio kaime, Vilkaviškio r. sav. ~15.00 val. – laidotuvės Pajevonio kapinėse (Vilkaviškio r. sav.).
Svarbu: šeima prašo pagerbti A. Karalių geltonos gėlės žiedu.
Taip pat prašo šiuo metu gerbti šeimo narių privatumą ir dėkoja visiems už parodytą užuojautą bei pagalbą.
Primename, kad architektas Audrys Karalius mirė rugsėjo 20 d., eidamas 65-uosius metus.
