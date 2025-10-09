Ar jūsų statybos projektai paruošti „Gyvavimo ciklo skaičiavimo“ reikalavimams?

Pasak KTU Statybos ir architektūros fakulteto prof. dr. Linos Šeduikytės, statybos sektoriaus atstovai turi susipažinti su dviem kertiniais terminais: Gyvavimo ciklo analize (angl. LCA) ir Visuotinio atšilimo potencialu (angl. GWP). Būtent jie taps privalomais reikalavimais, įrašytais į leidimų išdavimą, konkursų sąlygas, įmonių ataskaitas ir finansavimo sprendimus.
Pasak mokslininkės, su 2024 m. priimtu nauju Pastatų energinio naudingumo direktyvos (angl. EPBD) variantu, kiekviena valstybė narė, įskaitant Lietuvą, turi įteisinti viso gyvavimo ciklo anglies apskaitą statybų reguliavime.
- Iki 2027 m. sausio 1 d.: kiekviena valstybė narė turi parengti ir pateikti nacionalinį planą dėl Visuotinio atšilimo potencialo ribinių verčių įvedimo.
- Nuo 2028 m. sausio 1 d.: visi nauji pastatai, didesni nei 1000 m², privalės apskaičiuoti ir deklaruoti viso gyvavimo ciklo Visuotinio atšilimo potencialo energinio naudingumo sertifikate.
- Nuo 2030 m. sausio 1 d.: šis reikalavimas galios visiems naujiems pastatams, nepriklausomai nuo dydžio.
- Nuo 2030 m. sausio 1 d.: įsigalios pirmosios privalomos ribinės vertės, kurios vėliau bus reguliariai griežtinamos.
Dešimtmečio pabaigoje kiekvienam naujam pastatui Lietuvoje bus būtinas Visuotinio atšilimo potencialo skaičiavimas, ir reikės įrodyti, kad neviršijamos nustatytos ribos.
Nepasiruošę gali prarasti konkurencingumą
Pasak universiteto mokslininkės L. Šeduikytės labai svarbu, kad įmonių atstovai nelauktų įsigaliojimo datos ir jau pradėtų ruoštis.
„Vykdant bandomuosius gyvavimo ciklo analizės skaičiavimus esamuose projektuose galima suprasti, kur susidaro didžiausios emisijos, kokių duomenų trūksta, ir kaip veikia įrankiai. Tokia praktika leidžia suklysti dabar, kol dar nėra teisinės atsakomybės“, – tikino ekspertė.
Mokslininkė tikina, kad ne mažiau svarbu įsisavinti skaitmeninius įrankius, kurie leistų sujungti statinio informacinio modeliavimo (angl. BIM) modelius su anglies pėdsako duomenimis, kad projektavimo metu būtų galima iš karto matyti poveikį klimatui ir palyginti alternatyvas, o kadangi nė vienas sektoriaus dalyvis negali įgyvendinti mažo anglies pėdsako statybų vienas – architektai, inžinieriai, rangovai ir tiekėjai turi veikti kartu, dalintis duomenimis ir prisiimti bendrą atsakomybę.
Galiausiai, būtina investuoti į švietimą ir naujas kompetencijas. Šios kompetencijos reikalauja ne tik techninių žinių, skaitmeninių įgūdžių, tai ir mąstymo pokytis, paliesiantis visą sektorių.
„Techniniu lygmeniu specialistai turės išmanyti gyvavimo ciklo vertinimo principus: mokėti interpretuoti aplinkosauginę produkto deklaraciją, taikyti EN 15978 metodiką, naudotis specializuotomis programomis. Didėjant BIM naudojimui, šie įgūdžiai turi būti derinami su skaitmenine projektavimo kompetencija – gebėjimu skaičiuoti poveikį tiesiai iš modelio. Sėkmingam įgyvendinimui reikės ir strateginių bei vadybinių kompetencijų. Projektų vadovai turės gebėti nustatyti Visuotinio atšilimo potencialo tikslus, stebėti jų įgyvendinimą, rengti ataskaitas, kurios patenkintų tiek valstybės reguliavimą, tiek užsakovus. Įmonių vadovai turės mokėti paversti visą šį darbą konkurenciniu pranašumu – laimėti konkursus, pritraukti finansavimą, stiprinti reputaciją“, – laukiančius pokyčius dėstė L. Šeduikytė, pridurdama, kad šių įgūdžių gali trūkti anksčiau studijas baigusiems specialistams.
Atnaujinti žinias L. Šeduikytė kviečia į Statybos ir architektūros fakultete spalio 24 d. organizuojamus mokymus „Darnumas statybos sektoriuje“.
Nauji reikalavimai paskatino pokyčius Skandinavijoje
Gerų pavyzdžių, kurie padėtų pasiruošti naujiems reikalavimams Europoje jau yra. Gyvavimo ciklo skaičiavimo praktikos pastatams jau ilgą laiką taikomos Skandinavijos šalyse, kurios stipriai fokusuojasi į tvarumo iniciatyvas statybų sektoriuje, siekiant sumažinti poveikį klimatui.
Pasak tvarumo vadovės, architektės Giedrės Skučaitės-Gedvilės, nuo 2023 metų Danijoje jau yra nustatytos ribinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų potencialas (GWP) vertės naujai statomiems pastatams, o šie reikalavimai kas dvejus metus griežtinami ir tai paskatino pokyčius statybos sektoriuje.
„Reikalavimų įvedimas pradėjo keisti visą statybų industriją – per visą jos vertės grandinę. Gamintojai pradėjo ieškoti būdų, kaip sumažinti savo produktų GWP, nuo energijos šaltinių iki gamybos procesų bei naudojamų medžiagų. Projektuotojai ar tie, kurie vykdo gyvavimo ciklo (LCA) skaičiavimus, yra suinteresuoti rinktis produktus su mažiausiomis emisijomis. Pastebimas ženklus medinių konstrukcijų pastatų augimas, nes jų emisijos yra daug mažesnės nei betoninių pastatų. Išaugo ir susidomėjimas biogeninėmis medžiagomis bei antrinio naudojimo medžiagomis“, – pokyčius vardijo Danijoje veikiančios įmonės „Lendager“ atstovė.
Ekspertė pastebi, kad tai paskatino ir daugiau dėmesio skirti esamų pastatų transformacijai arba renovacijai, kurioms šios ribinės vertės ir statybos reglamentavimas dažnai netaikomi. Žinoma, tai ir yra vienas efektyviausių būdų sumažinti emisijas statybos sektoriuje.
Papildomas išlaidas atperka nauda gyventojams
Natūralu, kad atsiradus papildomiems skaičiavimams, atsiranda papildomo darbo projektuojant tvaresnius sprendimus, už kuriuos, žinoma, turi būti atlyginama. Tad klausimas, kokie pokyčiai laukia rinkos kainų atžvilgiu?
„Kainos aspektu, šie pokyčiai labiausiai atsispindi statytojo kišenėje, jiems reikia samdyti papildomas paslaugas, kas atliktu skaičiavimus, sektų procesą, užtikrinti, kad būtų pasirenkamos tinkamos medžiagos. Be to, dalis mažesnes emisijas turinčių medžiagų gali kainuoti daugiau nei įprastai naudotos medžiagos, nes jos iki šiol nebuvo pigiausias pasirinkimas, tačiau padidėjusi konkurencija anksčiau dominavusiems monopoliniams pasirinkimams, tokie kaip betonas, metalas ar gipsas, šiandien galbūt jau dalinasi rinką kiek sveikiau su kitais rinkos produktais ir turi įtakos medžiagų kainai“, – tikino G. Skučaitė-Gedvilė.
Pašnekovė taip pat atkreipia dėmesį, kad pastebima ir tendencija, kad tvarūs, klimatui draugiški pastatai parduodami greičiau ir brangiau, ne tik dėl savo estetikos, bet ir dėl inovatyvumo bei palankesnio poveikio žmogaus sveikatai, o žvelgiant į visą vertės grandinę ir visą pastato gyvavimo ciklą, bendros sąnaudos gali prilygti įprastam statiniui.
Pagalba klimatui – neišmatuojama
Tokios iniciatyvos nėra priimamos be rimtos priežasties, kuo toliau tuo sunkiau patiems nepastebėti klimato pokyčių, tad nauji reikalavimai ir yra skirti skatinti statyti tvaresnius būstus, saugoti resursus ir mažinti klimato kaitos veiksnius.
„Žvelgiant į ateitį klimato kaitos kontekste, perspektyva neatrodo labai pozityvi, todėl visuomenėje ir pramonėje turi vykti radikalūs sisteminiai pokyčiai, kad bent kiek pagerintume situaciją, į kurią žengiame. Kalbant apie žemiškesnius ir greičiau juntamus privalumus, visuomenei, žmonėm manau yra svarbu geras būsto vidaus klimatas. Natūralios, mažos emisijos medžiagos, tokios kaip medis ar augalinės kilmės statybinės medžiagos, neišskiria kenksmingų cheminių junginių į patalpų orą, malonu jas liesti, su jomis gyventi, kvėpuoti. Jos yra atsinaujinančios, todėl gyvenimas tokiame būste suteikia tvarios atsakomybės jausmą, tai aplinka, kurioje norime auginti ateinančias kartas. Mūsų pačių ir mūsų artimųjų sveikata bei ateitis, mano manymu, yra vieni iš stipriausių motyvatorių“, – tikina ekspertė.
Kursai „Darnumas statybos sektoriuje“ vyks spalio 24 d. universiteto Statybos ir architektūros fakultete. Jų tikslas – suteikti žinių apie darnaus vystymosi kontekstą ir aplinkosaugines problemas susijusias su statybos sektoriumi, supažindinti su naujomis Europos Sąjungos iniciatyvomis, bei išugdyti gebėjimus kritiškai diskutuoti ir vertinti susijusį kontekstą.