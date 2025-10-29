Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pastato atnaujinimas įgauna pagreitį – skelbiamas projektavimo konkursas

„Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pastatas Gynėjų gatvėje – tai ne tik architektūrinis objektas svarbioje sostinės vietoje, bet ir teisinės valstybės simbolis. Šis projektas mums yra galimybė sukurti erdves, kurios įprasmintų architektūros, tvarumo ir institucinio orumo standartus. Siekiame, kad atnaujintas pastatas ne tik atitiktų modernios teisinės institucijos poreikius, bet ir taptų pavyzdžiu, kaip darniai gali susilieti miesto istorinis paveldas ir modernumas“, – sako Turto banko generalinis direktorius Gintaras Makšimas.
Konkurso metu siekiama išrinkti aukštos architektūrinės kokybės, tvarius ir į aplinką įsiliejančius sprendimus, kurie atitiktų LAT poreikius bei užtikrintų modernią, ergonomišką ir energiškai efektyvią darbo aplinką. Konkursas apima pastato atnaujinimo projektavimą, techninio darbo projekto parengimą ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Konkurso dalyvių pasiūlymų laukiama iki 2026 m. vasario 2 d. Konkurso prizinis fondas – 30 tūkst. eurų. Daugiau apie konkursą: https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=5164048&isContract=null
Šešis dešimtmečius skaičiuojantis administracinės paskirties pastatas – beveik 4 tūkst. kv. m ploto objektas sostinės centre. Šiuo metu pastate dirba apie 140 darbuotojų, o užbaigus atnaujinimą, LAT taps Turto banko klientu, todėl pastato priežiūrą ir administravimą perims ilgametę patirtį sukaupęs valstybės nekilnojamojo turto valdytojas.
„Aukščiausiojo Teismo rūmai – tai vieta, kur architektūra susilieja su vertybėmis, o erdvė tampa tylia teisingumo liudininke. Čia gimsta sprendimai, kurie formuoja teisingumo sampratą ir stiprina pasitikėjimą valstybe. Aukščiausiojo Teismo rūmai turėtų atspindėti institucijos, vykdančios aukščiausiąjį teisingumą valstybėje, misiją, orumą ir autoritetą. Dar daugiau – šiuolaikinis teismas, kuriam keliami platūs teisinio švietimo tikslai, reikalauja išlaikyti ir galimybę plėtoti visuomenei atviras kultūrines bei edukacines iniciatyvas. Nėra jokių abejonių, kad šio pastato atnaujinimas – tai ne tik žingsnis gerinant darbo sąlygas, bet ir svarbus simbolinis aktas, stiprinantis Lietuvos teismų sistemos įvaizdį tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje erdvėje. Džiaugiuosi, kad po ilgo laukimo šis procesas pajudėjo – tai viltingas ženklas visai teismų bendruomenei ir visuomenei. Tikiu, kad atnaujinti rūmai taps modernios, atviros ir stiprios teisinės valstybės simboliu, kuriame darniai susilieja pagarba istorijai ir žvilgsnis į ateitį“, – teigia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė.
LAT pastato atnaujinimui dar 2024 m. pabaigoje pritarė Vyriausybė. Numatyta projekto vertė – 15 mln. eurų. Pastato atnaujinimą planuojama baigti iki 2031 metų.
Apie Turto banką
Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra didinti statinių tvarumą, investuoti į atsinaujinančią energiją, mažinti energijos sąnaudas ir CO2 emisiją.