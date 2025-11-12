Kinijoje sugriuvo ką tik pastatytas tiltas: nuo kalno ritosi baisingos betono plokštės

Pasak vietos valdžios, incidentas įvyko netoli Maerkango miesto, Tibeto kalnų prieigose. Šis tiltas buvo nacionalinės magistralės dalis, jungiančios centrinę Kiniją su Tibetu – regionu, kurį 2008 m. nusiaubė 7,9 balo stiprumo žemės drebėjimas.
Tiltas buvo uždarytas dar prieš griūtį, kai pirmadienį kelių inžinieriai pastebėjo įtrūkimus važiuojamojoje dalyje ir ant netoliese esančio šlaito. Kitą dieną konstrukcijos dalis susmego į kalno pašlaitę. Vietos valdžia nurodė, kad eismas nukreiptas apylanka, o tilto atstatymo terminai kol kas nežinomi.
Pirminiai duomenys rodo, jog tilto griūtį sukėlė nuošliauža, kilusi dėl geologinio nestabilumo. Vis dėlto pradėtas ir techninis tyrimas, kuris turėtų įvertinti, ar nelaimė galėjo būti susijusi su statybos ar projektavimo klaidomis.
Kinija per pastaruosius dešimtmečius milžiniškai investavo į infrastruktūrą – kelius, geležinkelius ir tiltus, ypač kalnuotuose regionuose. Dabar šalyje stovi nemažai aukščiausių ir ilgiausių tiltų pasaulyje. Tačiau tokios investicijos paliko daugelį provincijų įsiskolinusias, o kartkartėmis pasitaikantys infrastruktūros gedimai primena, kokia didelė šių projektų rizika.
Įvykio vaizdo įrašai ir nuotraukos išplito socialiniuose tinkluose. Dalis komentatorių ironizavo, kad tai – „dar vienas Made in China simbolis“, o kiti gyrė valdžią, kad spėjo uždaryti tiltą ir taip išvengė aukų.
Buvo ir tokių, kurie ragino nepasiduoti kinų infrastruktūros kritikai: „Geriau būti skolingiems už tiltus, nei už bombonešius,“ – rašė vienas internautas.
Parengta pagal „The New York Times“, „Reuters“, BBC.
