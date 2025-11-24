Lietuva pasaulyje nušvito ryškiau nei bet kada: antrus metus iš eilės triumfuoja prestižiniame konkurse

Laimėjo už kultūros pastato apšvietimo dizainą
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekonstrukcijos apšvietimas pripažintas nugalėtoju už kultūros pastatų apšvietimo dizainą. Šio projekto šviesos sprendimai, sukurti „Energy Green“, išskirti kaip išskirtinės kokybės ir kūrybiškumo pavyzdys.
Šis įvertinimas skiriamas už išskirtinius apšvietimo sprendimus, kūrybiškai sujungiančius istorinį paveldą ir šiuolaikinės architektūros estetiką.
„Šis projektas – tai jautrus dialogas tarp istorijos ir šiuolaikiškumo. Norėjome, kad šviesa ne tik atskleistų architektūros idėją, bet ir taptų emocine teatro patirties dalimi“, – sako konkurso laimėtojos, „Energy Green“ kompanijos, apšvietimo dizaineris ir teatro apšvietimo koncepcijos kūrėjas Šarūnas Noskaitis.
Projektas buvo įgyvendintas kartu su Klaipėdos muzikinio teatro rekonstrukcijos autoriais „MAMA Architects“ studija, skinančia architektūros laimėjimus pasaulyje.
Apšvietimo koncepcijos autoriai – Marius Mateika ir Šarūnas Noskaitis – su komanda sukūrė vientisą šviesos scenarijų, pabrėžiantį teatro architektūrinę idėją: dialogą tarp saugomo paveldo ir šiuolaikiškos naujosios dalies. Projektą vizualiai įamžino fotografas Leonas Garbačauskas, o reikšmingą indėlį įgyvendinant sprendinius prisidėjo Karolis Klimas, Spiridon Spanos, Indrė Ankudavičienė, Audronė Pakalniškytė ir Mantas Petravičius. Projekto generalinis rangovas „Infes“, savo portfolio turintis ne vieną išskirtinį ir unikalų projektą Lietuvoje.
Garsina Lietuvos kultūros architektūrą
„Apšvietimas šiame projekte tapo ne tik funkciniu elementu, bet ir istorinio bei modernaus teatro dialogo dalimi. Šis tarptautinis įvertinimas – tai ne tik architektų, šviesos dizainerių ir teatro interjero kūrėjų komandos laimėjimas, bet ir dar vienas ryškus žingsnis garsinant Lietuvos kultūros architektūrą pasaulyje“, – sako „Energy Green“ šviesos dizaineris Š. Noskaitis.
Atnaujinto Klaipėdos muzikinio teatro erdvėse apšvietimas atliko daugiau nei techninę funkciją – jis tapo dramaturgijos dalimi.
Pagrindinėje salėje apšvietimas „glosto“ rankomis lipdytas molio sienas, kurių ritmas primena jūros bangas ir simboliškai perteikia pajūrio tapatybę. Šviesos atspindžiai pabrėžia faktūrų gyvumą ir kuria vizualinį judesį.
Šviesos nišos išryškina architektūrines kreives, o bendrose erdvėse skirtingos optikos šviestuvai padeda kurti subtilius, scenografiją primenančius efektus, kartu išlaikant jaukumą. Vienas iš ikoninių sprendimų – restauruotas senovinis sietynas, jungiantis praeitį ir dabartį, kuris tapo istoriniu atnaujinto teatro simboliu.
Šviesa – emocinės patirties dalis
Tvarumas buvo pagrindinis principas projektuojant muzikinio teatro apšvietimą. Šviestuvai buvo parinkti vietinių gamintojų, siekiant mažinti anglies pėdsaką juos transportuojant bei kartu remiant regioninį verslą. „Energy Green“ sprendiniai atitiko aukštus tvarumo kriterijus.
„Tvarumas nėra mada – tai būtinybė. Džiaugiamės galėdami parodyti, kad aukščiausio lygio šiuolaikinis dizainas ir atsakingas požiūris gali eiti išvien“, – teigia „Energy Green“ vadovas Vytautas Judickas.
Naująjį teatrą lankytojai jau vertina kaip ypatingai šiltą ir jaukią erdvę, kurioje architektūrinis minimalizmas dera su natūraliais paviršiais ir išpuoselėta šviesos dinamika. Komanda siekė, kad pastatas ne tik techniškai atitiktų šiuolaikinius standartus, bet ir sukurtų emocinę patirtį, kurioje šviesa tampa svarbia pasakojimo dalimi.
Projektas užbaigtas 2024 m. gegužę, o rekonstrukcijos rezultatas jau garsina Klaipėdą tarptautinėje architektūros ir dizaino bendruomenėje.