Nuo unikalaus dizaino iki aukščiausio lygio akustikos: Kaune iškilsiantis M. K. Čiurlionio koncertų centras inžineriniais sprendimais išsiskirs Baltijos šalyse

M. K. Čiurlionio koncertų centro architektūrinio konkurso nugalėtoja – jungtinė „Paleko archstudijos“ ir įmonių grupės „BE LIVE“ bendrovės „Baltic Engineers“ komanda. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Rolando Paleko vadovaujamų architektų bei patyrusių generalinių projektuotojų tandemas suvienijo kūrybines ekspertų pajėgas: architektus, inžinierius, hidrologus ir hidrotechnikus, akustikos specialistus.
Sukurtoje vizijoje rūmai įsilies į bendrą Nemuno kranto reljefą, harmoningai derės su aplink vystoma bei kitapus upės besidriekiančia urbanistine visuma. Žvelgiant iš toli susidarys įspūdis, tarsi objektas sklęs virš vandens.
„Architektai pastatą kuria duete su generaliniu projektuotoju, kuris užtikrina idėjų ir techninių sprendimų darną. Taip architektai gali susitelkti į tai, ką išmano geriausiai – pastatų bei kraštovaizdžio architektūrą“, – sako „BE LIVE“ įmonių grupės vadovas Darius Kvedaras, pasidalijęs mintimis apie M. K. Čiurlionio koncertų centro technines ypatybes.
M. K. Čiurlionio koncertų centras išsiskirs savo išvaizda. Galbūt galėtumėte papasakoti, kuo ji bus unikali?
Sukūrėme visiškai naują sprendinį, kurį lėmė ypatingas lenktų stiklo paketų panaudojimas fasaduose. Tokio tipo sprendinys yra vienintelis toks Baltijos šalyse ir be jokios abejonės išsiskirs savo architektūra.
Du salių tūriai bus „apvilkti“ skaidriu, atspindžius subtiliai laužančiu lenkto, banguojančio stiklo gaubtu. Pastato stogą bei technines zonas numatoma pridengti vitrinų bangas atkartojančiais kirstais tempto aliuminio tinklo lakštais.
Ar išskirtinumo galima tikėtis ir pastato viduje?
Viduje išsiskirs didžioji koncertų salė, kurios tiek vidus, tiek ir išorė bus dengti natūralaus medžio lukštu. Dalis natūralia mediena apdailinto didžiosios salės tūrio bus matoma ir pastato fasade, „išsprūdusi“ pro pastato stogą.
Parenkant medžiagas salių bei viešųjų pastato erdvių apdailai buvo itin kruopščiai atsižvelgiama ne tik į jų spalvas ar kuriamą atmosferą, bet ir ilgaamžiškumo, akustines, gaisro savybes.
Pakalbėkime apie statinio erdvių akustiką. Ar ji skirsis pagrindinėje ir daugiafunkcėje salėse?
Pastate ypatingai svarbu užtikrinti garso izoliaciją nuo išorinio aplinkos triukšmo. Pagrindinė salė yra skirta natūralios akustikos koncertams. Tokio tipo salės viduje reikalaujamas foninio triukšmo lygis yra pakankamai aukštas.
Pagrindinėje salėje suprojektuota natūrali simfoninei muzikai adaptuota akustinė erdvė su galimybe panaudoti kintamos akustikos sprendinius, pavyzdžiui, adaptuoti salės akustiką tinkančią operos ar kamerinės muzikos pasirodymams. Tokia adaptacija bus užtikrinama atsižvelgus į renginio žanrą.
Daugiafunkcėje salėje galės vykti įvairaus žanro pasirodymai. Salės akustika bus adaptuojama daugiafunkcei veiklai, atsižvelgus į tai, koks „tą vakarą“ planuojamas koncertas.
Aukščiausio lygio renginiams gera akustika yra privaloma – erdvė, kurioje atliekamas pasirodymas, turi būti nepriekaištinga tiek atlikėjui, tiek ir žiūrovui.
Kokie sprendimai pastatą ir jo prieigas apsaugos nuo galimų potvynių?
Pastatas bus „pakeltas“ – ant krantinės, iškylančios virš galimo upės vandens lygio aršiausių galimų potvynių metu. Požeminės pastato dalys bus apsaugotos slėginių grindų, grunto pylimų. Keli išėjimai, esantys žemiau maksimalios potvynių altitudės, suprojektuoti su potvyniams atspariomis durimis.
Žvelgiant į vizualizacijas, galima teigti, kad ateityje svečiai turės galimybę į M. K. Čiurlionio koncertų centrą atplaukti net ir savo laiveliais. Ar planas nesikeičia ir ar sudėtinga greta tokio pastato įrengti prieplauką?
Prieplauka prie M. K. Čiurlionio koncertų centro buvo siūloma nuo pat konkursinio projekto – tikime, kad galimybė pasiekti prie pat vandens esantį statinį laiveliais bus naudinga ne tik koncertų centro lankytojams, bet ir bendrai skatinant aktyvesnį Kauno gyventojų santykį su miesto upėmis.
