Molėtai pristatė itin ambicingą vandens centrą – gyventojai suskilo: nuo „Nuostabu!“ iki „Sveikas protas kur?“

Projekto idėjos viešinimas akimirksniu sukėlė didžiulę molėtiškių reakciją: kai kurie gyventojai džiaugiasi šiuolaikišku traukos objektu, kiti abejoja jo nauda, kaina ar vieta. Diskusijos atskleidė įtampą tarp lūkesčių ir realių savivaldybės prioritetų.
Tokio tipo pastatą projektavo pirmą kartą
Laimėję architektai siūlo šiuolaikišką erdvinę struktūrą, kurioje vandens tema tampa pagrindine edukacijos kryptimi. Centre būtų kuriamos laboratorijos, interaktyvios ekspozicijos, tiriamosios erdvės ir pažintiniai takai.
Architektas Arūnas Liola portalui Lrytas sakė, kad tokio pobūdžio užduotis jiems buvo visiškai nauja: „Tokios tematikos ir funkcijos pastatą projektavome pirmą kartą. Tai i buvo įdomus ir profesiškai praturtinantis iššūkis.“
Pasak savivaldybės, Vandens pažinimo centras skirtas aplinkos pažinimui per įvairias disciplinas – fiziką, chemiją, biologiją, geografiją, technologijas.
Pasirinkta vieta – prie vandens telkinio
Savivaldybė teigia, kad vieta pasirinkta konsultuojantis su specialistais ir atsižvelgiant į vandens tematiką, kraštovaizdžio ypatumus ir Molėtų identitetą kaip ežerų krašto.
Buvo vertintos kelios lokacijos, tačiau prie vandens esančios teritorijos, kaip teigiama, „geriausiai atskleidžia edukacinę projekto prasmę“.
Laimėjęs projektas išrinktas atviro architektūrinio konkurso būdu. Jame dalyvavo 10 architektų komandų, o sprendinius iki galutinio vertinimo buvo draudžiama viešinti.
Vertinimo komisijoje dirbo Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika, architektas Gintaras Balčytis, architektė Gražina Janulytė-Bernotienė, profesorius Audrius Klimas, geologas Jonas Satkūnas, kiti ekspertai.
Komentaruose – palaikymas ir kritika
Dalis komentatorių ragino nebijoti ambicingų projektų. Vienas molėtiškis net priminė, kad panašių abejonių būta ir statant Lietuvos etnokosmologijos muziejus, tačiau rezultatą šiandien vadina įkvėpiančiu pavyzdžiu:„Dabar tai – pasididžiavimas.“
Kiti diskusijų dalyviai džiaugįsi matydami Molėtus drąsiai žengiant į priekį ir investuojant į išskirtines idėjas: „Nuostabu. Laiminam!“
Kita gyventojų dalis kelia klausimus dėl projekto reikalingumo, finansų ir savivaldybės prioritetų.
„Nelabai suprantu paskirties. Mano akimis – eilinis lėšų įsisavinimas“, – rašė vienas komentatorius. Kitas molėtiškis pabrėžė infrastruktūros problemas: „Keliai Molėtų rajone tragiški, sveikatos įstaigos – apgailėtinos. Apie kokius kosminius projektus kalbama?“
Diskusijose netrūko ir nuogąstavimų dėl galimo poveikio gamtai: „Dar vienas kosmodromas Naujiesiems Vasiukams. Kaip toks dirbtinis vandens srautas derės su gamtosauga?“
Ne vienam gyventojui užkliuvo ir vizualizacijose nematomas parkavimas. Kiti kėlė klausimą dėl investicijų paskirstymo.
Diskutuota ir apie tai, kodėl iki šiol nėra viešai pristatytas naujos autobusų stoties projektas, jei būtent jos vietoje planuojama įrengti centrą.
Ar tai taps nauja Molėtų vizitine kortele?
Artimiausiu metu „Arches“ bus kviečiami į derybas dėl projektavimo sutarties. Savivaldybė taip pat patikslino, kad centre numatytos 57 automobilių vietos, planuojamas Utenos regiono savivaldybių bendradarbiavimas, bus įrengiamos laboratorijos, interaktyvios ekspozicijos, pažintiniai takai, projektas nėra rekreacinis objektas – tai edukacijos infrastruktūra.
Vandens pažinimo centras neabejotinai yra vienas drąsiausių pastarųjų metų Molėtų projektų.
Jis jungia švietimą, architektūrą ir regiono identitetą, bet kartu verčia miestiečius garsiai klausti – kas Molėtams svarbiausia šiandien? Ar projektas taps nauja traukos vieta, ar liks politinių ir visuomeninių ginčų epicentru?