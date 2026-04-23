Iš pagrindų pasikeitusi Griunvaldo gatvė tapo nauja pėsčiųjų alėja Kaune

Judėjimo pokyčiai
Ilgą laiką bemaž 270 metrų ilgio Griunvaldo gatvėje vyko vienpusis automobilių eismas, daugelis vairuotojų savo transporto priemones statė tam nepritaikytose vietose.
Pėstiesiems ir dviratininkams skirta infrastruktūra buvo nepatogi, tačiau dabar visa tai – praeityje: didesnis dėmesys skiriamas einantiems ir besinaudojantiems mikrojudumo priemonėmis.
Kauno miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Gedeminas Barčauskas akcentuoja, kad ši gatvė nuolatos išsiskyrė gausiu pėsčiųjų srautu, todėl ją atnaujinant dėmesys skirtas saugiam judėjimui užtikrinti.
„Griunvaldo gatvės transformacija yra nuosekli miesto centro viešųjų erdvių atnaujinimo dalis, orientuota į tvarų judumą ir aukštesnę urbanistinę kokybę. Šioje vietoje prioritetą skyrėme saugiam pėsčiųjų ir dviratininkų judumui, kartu išlaikydami galimybę aptarnaujančiajam transportui funkcionuoti ten, kur tai būtina.
Tokie sprendimai leidžia kurti gyvesnę, žmogui palankesnę miesto aplinką, mažinti tranzitinio automobilių eismo dominavimą ir stiprinti darnų judumą centrinėje Kauno dalyje“, – teigė G. Barčauskas.
Erdvės atgimimas
Gatvės rekonstrukcija prasidėjo nuo požeminių darbų. Atnaujinti šilumos, paviršiniai lietaus surinkimo tinklai.
Sutvarkytoje arterijoje prastos būklės važiuojamąją dalį pakeitė neregiams pritaikyta trinkelių danga. Lygiagrečiai atnaujinti šaligatviai, apšvietimas. Pasirūpinta ir mažąja architektūra – dviračių stovais, suolais, aplink kuriuos įrengti ir lauko akmens grindinio fragmentai.
Artimiausiu metu numatyta pasėti veją, o ateityje erdvę papildyti gėlių vazonais.
„Pokyčiai Griunvaldo gatvėje pasitarnaus pėstiesiems – dabar čia erdviau, patogiau ir, svarbiausia, saugiau. Galima sakyti, kad turime dar vieną alėją. Neabejoju, kad ši vieta taps ir puikia erdve nedideliems renginiams“, – kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Tiek vienoje, tiek ir kitoje Griunvaldo g. pusėse numatytos vietos kavinių terasoms, poilsio erdvėms, mugėms.
Griunvaldo g. atnaujino bendrovė „Kauno tiltai“. Darbų suma – apie 650 tūkst. eurų.
