„Pastaraisiais metais Kaunas sėkmingai įgyvendina ir vietinės, ir nacionalinės reikšmės projektus. Geriausias to pavyzdys – Nemuno sala. Nauju traukos tašku tapo pirmasis mokslo ir inovacijų populiarinimo centras Lietuvoje. Čia pat kauniečiai keliauja į baseiną su SPA zona, sporto aikšteles, parką. Netrukus daugiau gyvybės matysime ir kitoje upės pusėje.
Kairiajame Nemuno krante įsibėgėja M. K. Čiurlionio koncertų centro statyba. Tai – vienas ambicingiausių miesto projektų. Pradėti pirmieji svarbūs etapai, užtikrinsiantys tvirtą ir saugų būsimo pastato pagrindą. Galiu patikinti, kad ne žodžiais, o darbais veikiantis Kaunas toliau stiprins Lietuvos ekonominį potencialą ir kultūrinį prestižą“, – sako miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
M. K. Čiurlionio koncertų centro statybos vykdomos laikantis nustatytų terminų ir aukščiausių standartų. Ypatingas dėmesys skiriamas darbų kokybei. Čia suformuoti projektiniai sklypo aukščiai, taip paruošiant teritoriją tolesniems statybos etapams.
Darbai pradėti nuo automobilių parkingo įrengimo – tiek pats pastatas, tiek ir šalia jo suplanuota aikštelė turės du požeminius aukštus. Koncertų centro požeminė aikštelė turės kelis šimtus vietų, dar apie pusantro šimto vietų parkavimui bus įrengta greta statinio.
„Įrengėme didžiąją dalį požeminio parkingo ir koncertų centro polių, pradėjome po žeme esančių pastato sienų betonavimo darbus. Artimiausiu metu būsimo pastato viduje planuojama iškasti gruntą iki projektinio gylio ir pradėti požeminio aukšto grindų įrengimo darbus“, – teigia „Autokaustos“ Statybų direktorius Romas Stonkus.
Šį mėnesį statybų aikštelėje lygiagrečiai pradėti magistralinių vandentiekio ir nuotekų tinklų „privedimo“ prie pastato darbai.
Išskirtinis kultūros objektas
Daugiau kaip 4 hektarų sklype Žemojoje Fredoje, H. ir O. Minkovskių g. 31, statomas A++ energinio naudingumo klasės, 25 metrų aukščio ir beveik 23 tūkst. kvadratinių metrų bendro ploto stiklu gaubtas pastatas.
Išskirtiniame pastate išsiteks dvi modernios salės. Pagrindinė talpins apie pusantro tūkstančio žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams, operetėms bei kitiems natūralios akustikos pasirodymams.
Antroji – daugiafunkcė erdvė su vaizdu į Nemuną ir bemaž 700 vietų. Čia bus galimybė keisti salės akustines savybes, todėl galės vykti koncertai, konferencijos, parodos bei kiti renginiai.
Jungtinė „Paleko archstudijos“ ir įmonių grupės „Be Live“ bendrovės „Baltic Engineers“ komanda – M. K. Čiurlionio koncertų centro architektūrinio konkurso nugalėtoja. Jų sukurtoje vizijoje klasikinei muzikai dedikuoti rūmai darniai įsilieja į bendrą Nemuno kranto reljefą, harmoningai dera su aplink vystoma bei kitapus upės besidriekiančia urbanistine visuma.
Skaidrus banguotas fasadas atkartoja upės vandens atspindžius. Iš vidaus lankytojams atsivers gyvas ikoniško Kauno senamiesčio peizažas ir Nemuno tėkmės įrėminta vaizdinga panorama. Numatyta, kad greta pastato įsiterps ir jaukus mažųjų laivų uostas.
Užtikrins patogų susisiekimą
Tam, kad ateityje susisiekimas su M. K. Čiurlionio koncertų centru būtų itin patogus, greta vyksta ir daugiau reikšmingų darbų.
Tarp Nemuno salos ir Žemosios Fredos statomas tiltas pėstiesiems ir dviratininkams. Čia statybos peržengė pusiaukelę.
Per šiuos metus taip pat numatyta užbaigti pagrindinius darbus tvarkomoje H. ir O. Minkovskių gatvėje.
Mikalojus Konstantinas ČiurlionisStatybaKultūra
