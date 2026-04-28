Įspūdingas 1,2 km tiltas pakeitė Helsinkio veidą – automobiliams ten vietos nėra

Tiltas driekiasi apie 1,19 km ir jungia Helsinkio rytinius salų priemiesčius su miesto centru. Jis yra paskutinė vadinamųjų Crown Bridges projekto dalis, rašoma portale „New Atlas“.
Naujasis tiltas suprojektuotas kaip kabelių laikomas inžinerinis statinys, kurio pagrindinis pylonas („milžiniškas stulpas“, nuo kurio į abi puses eina trosai, laikantys tiltą – red.) siekia 135 metrų aukštį. Konstrukcijos tarnavimo laikas – iki 200 metų.
Pasak projekto autorių, tiltas pritaikytas ne tik susisiekimui, bet ir patirčiai – jo išlenkta forma sukurta taip, kad pėstieji geriau suvoktų kryptį ir atstumą. Taip pat įrengtas LED apšvietimas, kuris keičia spalvas pagal paros laiką ir sezonus.
Planuojama, kad tramvajaus linija per tiltą pradės veikti 2027 metų pradžioje. Projektas laikomas vienu svarbiausių viešojo transporto infrastruktūros plėtros pavyzdžių Suomijoje, mažinančiu automobilių poreikį ir stiprinančiu darnaus judumo sistemą.