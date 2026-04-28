BūstasArchitektūra

Įspūdingas 1,2 km tiltas pakeitė Helsinkio veidą – automobiliams ten vietos nėra

2026 m. balandžio 28 d. 12:26
Lrytas.lt
Suomijoje oficialiai atidarytas naujas Kruunuvuori tiltas, kuris skirtas tik pėstiesiems, dviratininkams ir viešajam transportui. Juo visiškai draudžiamas automobilių ir motociklų eismas.
Daugiau nuotraukų (3)
Tiltas driekiasi apie 1,19 km ir jungia Helsinkio rytinius salų priemiesčius su miesto centru. Jis yra paskutinė vadinamųjų Crown Bridges projekto dalis, rašoma portale „New Atlas“.
Naujasis tiltas suprojektuotas kaip kabelių laikomas inžinerinis statinys, kurio pagrindinis pylonas („milžiniškas stulpas“, nuo kurio į abi puses eina trosai, laikantys tiltą – red.) siekia 135 metrų aukštį. Konstrukcijos tarnavimo laikas – iki 200 metų.
Pasak projekto autorių, tiltas pritaikytas ne tik susisiekimui, bet ir patirčiai – jo išlenkta forma sukurta taip, kad pėstieji geriau suvoktų kryptį ir atstumą. Taip pat įrengtas LED apšvietimas, kuris keičia spalvas pagal paros laiką ir sezonus.
Planuojama, kad tramvajaus linija per tiltą pradės veikti 2027 metų pradžioje. Projektas laikomas vienu svarbiausių viešojo transporto infrastruktūros plėtros pavyzdžių Suomijoje, mažinančiu automobilių poreikį ir stiprinančiu darnaus judumo sistemą.
tiltasHelsinkisSuomija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.