Kaune simboliniu kapsulės įkasimu pažymėtos Brastos tilto statybos

Tiltų bumas Kaune
„Kaune pasiekėme tokį etapą, kai vienu metu galime statyti net keturis tiltus. Už tai noriu padėkoti kiekvienam kauniečiui. Būtent už Jūsų visų pinigus ir statome jungtis. Kam teko eiti ar važiuoti dviračiu Petro Vileišio tiltu, tikrai supranta, kad naujoji jungtis labai reikalinga ir laukiama.
Už gero mėnesio atidarysime tiltą per magistralę A1. Iki metų pabaigos tikimės atidaryti dar du: pėsčiųjų tiltą iš Nemuno salos į Fredą ir Santakos tiltą. Kaunas nestovi vietoje – Kaunas jungia, kuria ir juda pirmyn“, – kalbėjo miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Susiję straipsniai
Brastos tilto statybvietėje susirinkę svečiai – miesto vadovai, architektas, darbus atliekantis rangovas bei Kauno arkivyskupas metropolitas – savo parašais simboliškai įtvirtino laišką ateities kartoms. Kapsulė su juo įbetonuota būsimo tilto pagrindų vietoje.
„Šiandien Kaunui yra džiaugsmo diena. Išgirdęs, kaip bus statomas šis tiltas, supratau – tai mūsų aukso amžius. Kaip San Franciske stovi garsusis Auksinių vartų tiltas, taip ir Kaune atsiveria savieji aukso vartai. Anksčiau upės buvo sienos, o šiandien jos tampa jungtimis, vienijančiomis žmones ir miestą“, – šventindamas tilto statybos aikštelę bei darbus kalbėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.
Pagerins susisiekimą
Naujoji jungtis tarp Nemuno ir Neries santakos bei P. Vileišio tilto pradėta statyti praėjusių metų rudenį. Vadinamasis Brastos tiltas bus skirtas išskirtinai pėstiesiems ir dviratininkams, darniai įsilies į abipus upės esančius takus.
Jis neabejotinai pagerins susisiekimą tarp Senamiesčio ir sparčiai augančios Vilijampolės. Jo architektūra darniai derės su miesto panorama.
Architektų komandos „313 architects“ vadovas Justinas Žalys dėkojo prie projekto dirbusiems konstruktoriams: G. Šakaliui, D. Rupšiui ir architektūrinių bei estetinių sprendimų autorei G. Laniauskaitei. Pasak jo, tokio tipo objektuose itin svarbu suderinti ne tik techninius sprendimus, bet ir architektūrinę išraišką.
„Esame labai laimingi tapę Kauno darnaus judumo plano dalimi. Šis tiltas, mano supratimu, labai stipriai prisidės prie pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimo. Didžiausias iššūkis buvo pati teritorija – „Natura 2000“ zona, Neries upė, Senamiestis, miesto centras ir Kauno pilis. Reikėjo ne tik techniškai įveikti sudėtingą vietą, bet ir užtikrinti, kad tiltas neužgožtų pilies, o jo architektūrinė išraiška atspindėtų mūsų laikmetį“, – pabrėžė J. Žalys.
Jo teigimu, numatyti ir išskirtiniai architektūriniai elementai – amfiteatras bei suoliukai. Per visą tilto ilgį nusidrieks speciali „liniuotė“, leidžianti simboliškai išmatuoti vieną ilgiausių pėsčiųjų ir dviratininkų tiltų Lietuvoje.
Perdangai – 961 tona plieno
Statybvietėje kone pilnai įrengtos trys atramos. 302 metrų ilgio ir 6,5 m pločio tilto perdanga – gamyboje. Vien jai bus panaudota 961 tona plieno.
„Miestas turi puikų šeimininką ir stiprią komandą, vystančią projektus, džiuginančią mus visus, darančią mūsų miestą gražesnį, šviesesnį ir patogesnį. Šis tiltas ne tik sujungs dvi miesto puses, bet ir žmones. Jis puoš miestą, didins jo patogumą ir kurs dar didesnę vertę ateičiai. Tiltą laikys atramose įtempti trosai, todėl jo vaizdas bus lengvas, elegantiškas ir estetiškas.
Duok Dieve, kad mūsų miestas būtų toliau taip puoselėjamas, gražinamas ir prižiūrimas, kaip tai vyksta jau daugiau nei dešimtmetį“, – ceremonijoje kalbėjo tiltą statančios bendrovės „Autokausta“ vadovas Juozas Kriaučiūnas
Brastos tilto statybų kaina – 9,85 mln. eurų su PVM.
Kitos statomos jungtys
Šiuo metu Kaune statomi trys tiltai ir viadukas. Pastarasis, besitęsiantis per A1 magistralę ties Ašigalio gatve, artimiausiu metu bus atidarytas. Naujoji jungtis Eiguliuose turės greitėjimo ir lėtėjimo juostas, atsiras nauja kryptis pajūrio link.
Tarp Nemuno salos ir Žemosios Fredos pusiaukelę peržengė pėsčiųjų ir dviratininkų tilto statybos, o tarp Užnemunės ir Brastos gatvių sparčiai artėja Santakos tilto statybų pabaiga. Šis turės keturias eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus.
Ateities planuose – nauja arterija tarp Šilainių ir Eigulių, sujungsianti Baltų prospektą su Žeimenos bei Jonavos gatvėmis.