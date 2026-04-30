„Metų renovacijos projekto 2026“ rinkimų nugalėtojai paaiškėjo: kas pelnė gyventojų simpatijas?

Tikimasi, kad įkvėps drąsiau priimti pokyčius
Šių metų rinkimuose daugiau dėmesio skirta ne tiktai techniniams sprendimams, bet ir gyventojų patirčiai. Taip pat atsižvelgta, ar vieno namo projektas tapo postūmiu atnaujinti visą gatvę, rajoną. Pasak APVA Pastatų modernizavimo departamento direktorės Gintarės Burbienės, atrinkti projektai išsiskyrė ne tik energijos taupymu ar inovacijomis, bet ir bendruomenių įsitraukimu.
„Vienas šios iniciatyvos tikslų yra visuomenei pateikti realius pavyzdžius, kaip tinkamai suplanuota ir įgyvendinta renovacija keičia ateitį. O šiais metais siekėme akcentuoti, kad tai ne tik pastato atnaujinimas, bet ir tvarios kaimynystės kūrimas. Mums svarbu ne tik įvertinti techninius sprendinius, bet ir įkvėpti gyventojus drąsiau priimti pokyčius, kurie duos visapusiškos naudos“, – sako G.Burbienė.
Ji pažymi, kad praėjusiais metais atnaujintuose daugiabučiuose gerokai dažniau nei iki šiol buvo diegiami atsinaujinančiosios energijos šaltiniai, kurie dar visai neseniai buvo laikomi naujove, – saulės elektrinės, saulės kolektoriai vandeniui šildyti, šilumos siurbliai ar išmaniosios mikroklimato valdymo sistemos. Tai taip pat buvo vertinama.
Istorijos skirtingos, tikslai – tokie patys
Pirmą vietą užėmė daugiabutis Ramiojoje g. 4 Klaipėdoje. Po renovacijos pastatas pasikeitė iš esmės – apšiltintos konstrukcijos, atnaujintos inžinerinės sistemos, pakeisti langai. Šio projekto išskirtinumas – išsaugotas architektūrinis art deco stilius, būdingas šiam miesto rajonui. Energinė namo klasė pakilo iš F į B, CO2 emisijos sumažėjo apie 13,7 t per metus. Sėkmingas šio daugiabučio atnaujinimas tapo geru pavyzdžiu ir paskatino diskusijas apie renovaciją aplinkiniuose namuose.
Antroje vietoje atsidūrė daugiabutis Alytuje, Žiburio g. 4. Šiame name įdiegtos pažangios viena kitą papildančios geoterminė ir „oras–vanduo“ šildymo sistemos, leidžiančios optimizuoti sąnaudas ir prisidedančios prie pastato tvarumo. Po renovacijos šildymo sąskaitos sumažėjo apie 40–60 proc. Be to, gyventojai tapo aktyvesni, ėmė labiau rūpintis aplinka, išaugo butų paklausa rinkoje.
Trečios vietos laimėtojas – daugiabutis R.Juknevičiaus g. 108 Marijampolėje. Pagal bendrą projektą įstiklinus balkonus pastatas tapo estetiškas, modernus, apšiltinus stogą, sienas, pakeitus langus, atnaujinus šildymo ir kitas inžinerines sistemas žmones džiugina pagerėjusi gyvenimo kokybė ir komfortas – sumažėjo drėgmė, išnyko pelėsis. Renovacijos procesas suartino gyventojus – jie labiau rūpinasi laiptinių, bendrų erdvių ir kiemo tvarka.
Padeda paneigti mitus ir atskleisti privalumus
Metų renovacijos projekto rinkimus nuo 2019 m. organizuojanti APVA siekia atkreipti dėmesį į sėkmingiausius daugiabučių atnaujinimo sprendimus šalyje ir per gerąją patirtį parodyti, kad renovacija nėra toks sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas, kaip vis dar dažnai manoma.
„Daugiabučio renovacija – visapusiškas gyvenimo kokybės gerinimas: šiltesni namai, mažesnės sąskaitos, saugesnė ir gražesnė aplinka, ilgesnis pastato tarnavimo laikas. Be to, ji prisideda prie klimato kaitos mažinimo ir miestų veido keitimo. Tai ir socialinis pokytis – žmonės pradeda labiau rūpintis savo aplinka, įsitraukia į sprendimų priėmimą, tampa aktyvesniais bendruomenės nariais“, – apibendrina G.Burbienė.
Daugiau informacijos apie Metų renovacijos projekto rinkimus – APVA „Facebook“ paskyroje.
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)Renovacijadaugiabutis
Rodyti daugiau žymių