Tyrimas: daugėja būstą investicijai planuojančių įsigyti vilniečių

„2026-uosius nekilnojamojo turto sektorius pradėjo itin aktyviai, o sausį butų sandoriai peržengė per du dešimtmečius nematytą ribą. Panašu, kad viena po kitos dar nuo pandemijos užgriūvančios negandos gyvenojus išmokė nelaukti geresnių laikų buto pirkimui, nes jie, kainų požiūriu, taip ir neatėjo. Tokią situaciją sąlygoja plėtotojams palanki paklausos ir pasiūlos dinamika, reikšmingą įtaką daro ir brangstančios medžiagos, darbo jėga, žemos palūkanos bei gyventojų skaičiaus augimas mieste“, – apie situaciją rinkoje sako „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas Mykolas Čiplys.
Pasak jo, kol infliacija dar neauga ryškiau, o centriniai bankai neskuba didinti palūkanų normų, būtent investicija į būstą dažnam gali atrodyti kaip geras būdas įdarbinti atliekamus pinigus ar pirkti būstą sau.
„Lietuvos gyventojų sąmonėje nekilnojamasis turtas laikomas viena patikimiausių investicijų. Pavyzdžiui, mūsų plėtojamuose „Sakuose“ butų investicijai dalis sudaro apie 30 proc. visų pardavimų. Dažniausiai investuotojai renkasi pigiausius turtinius vienetus ankstyvoje kiekvieno iš projekto etapo stadijoje taip siekdami užsitikrinti maksimaliai jiems patrauklią kainą. Tarp populiariausių jų pasirinkimų – 1–2 kambarių butai pirmuosiuose aukštuose. Tai – nuomininkų labiausiai pageidaujamo dydžio butai, todėl juos įsigyti ir skatina investicinė logika“, – sako M. Čiplys.
Dėmesys naujos statybos būstui
Tyrimas taip pat atskleidė, kad, vertindami alternatyvas, rinkoje pirkėjai labiau domisi naujos statybos būstu. Kalbėdami apie savo planus šiemet, 36 proc. apklaustųjų teigė, kad rinktųsi naujos statybos būstą, 2024 m. tokių buvo 32 proc. Mažesnė dalis – 29 proc. – nurodo ketinantys įsigyti senos statybos būstą, o 35 proc. teigia svarstantys abu variantus.
„Racionaliu ir šiuolaikinio žmogaus poreikius labiau atitinkančiu išplanavimu pasižymintis naujos statybos būstas natūraliai tampa pirmu dažno pirkėjo pasirinkimu. Ypač esant galimybei pirkti būstą ankstyvoje projekto vystymo stadijoje, kuomet vystytojai gali pasiūlyti ir mažesnes kainas, ir lankstesnes sąlygas. Būtent šiame savo projektų vystymo etape ir patys pastebime ne tik didesnį tvirtai būstą sau įsigyti nutarusių gyventojų, bet ir investuotojų aktyvumą“, – komentuoja M. Čiplys.
Anot M. Čiplio, nauja statyba, ypač aukštesnės klasės, paprastai pasižymi ne tik statinio kokybe ir energiniu efektyvumu, tačiau ir išvystyta aplinkine infrastruktūra. Prie šių savybių pridėjus gerą lokaciją, tiek perkantieji būstą sau, tiek investicijai neabejotinai gali tikėtis ilgalaikio turto vertės augimo.
Vilniaus miesto gyventojų, planuojančių įsigyti būstą, apklausą atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Spinter tyrimai“. Apklausa vyko 2026 m. vasario 24 d. – kovo 17 d., joje dalyvavo 505 gyventojai.