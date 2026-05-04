Atrodo kaip iš fantastikos filmo: Kazachstane pradėtos įspūdingo dangoraižio statybos

Projektą, pavadintu „Alatau Iconic Complex and Gateway District“, suprojektavo viena garsiausių architektūros studijų pasaulyje „Skidmore, Owings & Merrill“ (SOM). Beje, Čikagoje įsikūrusio biuro architektai yra aukščiausio JAV ir aukščiausio pasaulyje dangoraižių autoriai.
Įspūdingas dangoraižis išklis naujai statomame Alatau mieste, netoli Almatos ( Kazachstanas). Planuojama, kad ši vieta taps ekonominiu ir administraciniu regiono centru.
Rajono ašimi taps du įspūdingi bokštai, pasižymintys panašiomis, tačiau asimetriškomis, pleišto formos konstrukcijomis. Jų architektūrinė idėja įkvėpta netoliese esančio Trans-Ili Alatau kalnyno – jo slėnių ir ledynų.
Pagrindinis bokštas sieks 272 metrų aukštį ir taps aukščiausiu statiniu visame Almatos regione bei pietų Kazachstane. Jame bus įrengtos biurų erdvės ir prabangūs apartamentai. Greta iškils ir 80 metrų aukščio bokštas su viešbučiu bei gyvenamosiomis patalpomis.
Abu pastatai projektuojami kaip daugiafunkcės erdvės – su moderniais fasadais, integruotomis apsaugos nuo saulės sistemomis ir centriniais atriumais, kurie leis natūraliai šviesai pasiekti net giliausias patalpų zonas. Iš jų taip pat atsivers panoraminiai kalnų vaizdai.
Kadangi regionas pasižymi dideliu seisminiu aktyvumu, projektui skiriamas ypatingas dėmesys konstrukcijų saugumui. Inžinieriai svarsto kelis sprendimus: japonišką seisminio slopinimo sistemą, veikiančią panašiai kaip automobilio amortizacija, arba JAV taikomą metodą su itin tvirtu plieniniu karkasu.
Komplekso apačioje bus įrengtas trijų aukštų želdynais dengtas podiumas, kuriame planuojamos prekybos, kultūros ir renginių erdvės.
Statybos jau įsibėgėja – šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai, didelio masto kasinėjimai prasidės dar šį mėnesį. Abu dangoraižiai turėtų būti užbaigti iki 2029 metų pabaigos.
