Stačiame šlaite prie jūros įsitaisė įspūdingas pastatas: vaizdai pakeri

Projektas įgyvendintas stačiame šlaite prie jūros, o pastatai suprojektuoti taip, kad prisitaikytų prie esamo reljefo, o ne jį išlygintų. Vietoje tradicinės statybos ant lygaus pagrindo, kompleksas „leidžiasi“ kartu su šlaitu, suskaidytas į kelis tarpusavyje sujungtus, lenktų formų tūrius.
Pastatai sujungti kiemeliais ir terasomis su vaizdu į vandenyną, o jų architektūrinė išraiška paremta natūraliu reljefo ritmu.
Komplekse naudojamos vietinės laterito akmens sienos, metalinis stogas ir gilūs stogeliai, saugantys nuo saulės bei musoninių liūčių. Dėl šių sprendimų apie 70 proc. erdvių nereikalauja oro kondicionavimo, taip mažinant energijos sąnaudas.
Viduje įrengta sporto salė, restoranas, baras, svečių kambariai, taip pat daugiafunkcės erdvės. Žemutiniame lygyje veikia baseinai, sveikatingumo centras, valgomoji zona po atviru dangumi ir poilsio terasos.
Projektas užbaigtas 2026 m. sausį po kiek daugiau nei ketverių metų darbų. Bendras komplekso plotas siekia apie 2 970 kv. m, o jo statybos kaina – apie 3,08 mln. JAV dolerių.
Šaltinis „New Atlas“