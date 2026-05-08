BūstasArchitektūra

Stačiame šlaite prie jūros įsitaisė įspūdingas pastatas: vaizdai pakeri

2026 m. gegužės 8 d. 19:08
Lrytas.lt
Indijoje, Maharaštros valstijoje, Anjarle miestelyje baigtas statyti poilsio ir sveikatingumo kompleksas „Crest Nine“, kurį sukūrė architektų biuras „Sanjay Puri Architects“.
Daugiau nuotraukų (13)
Projektas įgyvendintas stačiame šlaite prie jūros, o pastatai suprojektuoti taip, kad prisitaikytų prie esamo reljefo, o ne jį išlygintų. Vietoje tradicinės statybos ant lygaus pagrindo, kompleksas „leidžiasi“ kartu su šlaitu, suskaidytas į kelis tarpusavyje sujungtus, lenktų formų tūrius.
Pastatai sujungti kiemeliais ir terasomis su vaizdu į vandenyną, o jų architektūrinė išraiška paremta natūraliu reljefo ritmu.
Komplekse naudojamos vietinės laterito akmens sienos, metalinis stogas ir gilūs stogeliai, saugantys nuo saulės bei musoninių liūčių. Dėl šių sprendimų apie 70 proc. erdvių nereikalauja oro kondicionavimo, taip mažinant energijos sąnaudas.
Susiję straipsniai
Ant Kauno tvirtų istorinių pamatų iškilo veržlus šiuolaikinis miestas

Ant Kauno tvirtų istorinių pamatų iškilo veržlus šiuolaikinis miestas

Naujovėmis stebinančiame kurorte – išskirtinių įkurtuvių laukimo metas

Naujovėmis stebinančiame kurorte – išskirtinių įkurtuvių laukimo metas

Kretinga atvers vaizdingosios Akmenos pakrantes

Kretinga atvers vaizdingosios Akmenos pakrantes

Viduje įrengta sporto salė, restoranas, baras, svečių kambariai, taip pat daugiafunkcės erdvės. Žemutiniame lygyje veikia baseinai, sveikatingumo centras, valgomoji zona po atviru dangumi ir poilsio terasos.
Projektas užbaigtas 2026 m. sausį po kiek daugiau nei ketverių metų darbų. Bendras komplekso plotas siekia apie 2 970 kv. m, o jo statybos kaina – apie 3,08 mln. JAV dolerių.
Šaltinis „New Atlas“
šlaitasarchitektūraIndija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.