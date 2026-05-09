49 tūkst. eurų kainavęs naujas meno akcentas Kaune sukėlė diskusijas

Kaip skelbė Kauno miesto savivaldybė, iš korteno ir nerūdijančio plieno sukurta skulptūra subtilia plastine kalba esą pasakoja apie pažadų trapumą ir jų laikinumą.
Kūrinio centre – ruda, pūslę primenanti forma, simbolizuojanti pažado gimimo šaltinį. Iš jos kyla ir skleidžiasi ratilai, tarytum dūmai iš pypkės. Šie tarsi ore pakibę elementai tampa metafora pažadams, kurie gimsta lengvai, su intencija būti ištesėti. Tačiau, neretai, netrukus išsisklaido kasdienybės skersvėjyje.
Pasak kūrinio autoriaus, „Pažadai“ – tai švelniai satyrinis žvilgsnis į kiekvienam pažįstamas situacijas, kai ištariame „tikrai padarysiu“, „netrukus grįšiu“ ar „nepamiršiu“. Visgi, žodžiai kartais lieka tik akimirksnio ketinimu.
Kaip dėstoma savivaldybės pranešime, skulptūrai pasirinkta vieta Ąžuolyno parke – neatsitiktinė. Pasak Kauno savivaldybės, tai istorinė ir simbolinė Kauno erdvė, kurioje gamtos ilgaamžiškumas susitinka su žmogaus kasdienybės nepastovumu. Tvirti, šimtmečius menantys ąžuolai čia kontrastuoja su kūrinyje perteikiamu laikinumu, o gyvas parko ritmas – susitikimai, pokalbiai, skubėjimas – tampa natūraliu šios meninės kompozicijos fonu.
„Džiugu, kad miesto viešosios erdvės ir toliau puošiasi menininkų darbais. „Kauno akcentai“ suteikia miestui išskirtinumo ir gyvybės. Menininkams tai galimybė įgyvendinti idėjas, o kauniečiams – meną matyti kasdienėje aplinkoje. Taip kuriame modernų, augantį ir savo veidą turintį Kauną“, – apie galerija po atviru dangumi kalbėjo miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Kaip portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas, projekto „Pažadai“ įgyvendinimui buvo skirta 49 000 eurų.
Kauniečių reakcijos – įvairios
Visgi dar prieš viešą skulptūrinės kompozicijos pristatymą viešojoje erdvėje jau buvo kilusi diskusija, ar miestui reikalingi tokie meniniai akcentai. Savo nuomone kauniečiai reiškė ir po Kauno miesto savivaldybės įrašu.
„Puikus akcentas, idealiai tinkantis savivaldybės darbams iliustruoti – žodžiai, kaip dūmai išsisklaido“, – komentuojama po įrašu. „O gal jau atsikniskite nuo Ąžuolyno?“ – retoriškai klausė dar vienas internautas.
„Rūkanti klizma – aišku geriau nei surūdijęs vamzdis“, – sarkastiškai rašė vyras, metęs akmenį ir į sostinės daržą.
„Bet tema – pypkė, dar žalingus įpročius įprasmina“, – stebėjosi kita moteris.
„Čia menas? Čia šimtmečio Ąžuolyno gadinimas tokiais ale meniškais š... Reikėjo prie savivaldybės surasti vietą“, – nuomonę reiškė dar viena kaunietė. „Toks jausmas, lyg šią instaliaciją būtų sukūręs dirbtinis intelektas“, – rašoma dar viename komentare.
Visgi atsirado ir palaikančių tokį meną – kauniečiai dėkojo kompozicijos autoriui už originalumą.
„Super, reik sveiko humoro ir sarkazmo, dedu riebų + autoriui! Pasaulis ne vien akademinės skulptūros ir biustai“, – komentare pažymėjo vyras. „Smagu matyti, kad menas randa vietą ne tik galerijose, bet ir viešoje erdvėje. Labai graži idėja“, – skulptūrinę kompoziciją gyrė kaunietė.
„Kauno akcentai“ – tai Kauno miesto savivaldybės iniciatyva, skatinanti profesionalius menininkus kurti originalius meno objektus viešosioms miesto erdvėms.
Programos principas grindžiamas atviru konkursu, kuriame atrenkamos idėjos, papildančios miesto urbanistinį veidą. Ši iniciatyva suteikia kūrėjams galimybę įgyvendinti ambicingus sumanymus, o miestui – nuolat pildyti savo kultūrinį žemėlapį išskirtiniais meno kūriniais.
Per visą programos laikotarpį Kaune įgyvendinta daugiau kaip 150 menininkų idėjų.