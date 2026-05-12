Vienas aukščiausių medinių pastatų pasaulyje pribloškia sprendimais: danai panaudojo net senas pašto dėžutes

Antrame pagal dydį Danijos mieste Aarhuse iškilusį kompleksą projektavo architektų studija „Lendager Arkitekter“, o vystė bendrovės „Kilden & Hindby“ bei „PFA Ejendom“. Pastato pavadinimas „TRÆ“ daniškai reiškia medį ir medieną, o kartu simbolizuoja tris komplekso dalis – pagrindinį 20 aukštų bokštą ir du mažesnius šešių aukštų korpusus.
Didžioji dalis pastato skirta biurams, tačiau čia taip pat įrengtos bendrosios erdvės ir restoranas. Interjere dominuoja natūrali mediena, o architektai sąmoningai siekė sukurti kuo šiltesnę ir jaukesnę atmosferą.
Nors bokštas pristatomas kaip medinis dangoraižis, jo konstrukcija yra hibridinė – naudojama klijuota mediena, CLT plokštės, gelžbetonio branduoliai bei kai kuriose vietose plienas. Vis dėlto daugiausia dėmesio sulaukė fasado sprendimai.
Pirminė architektų idėja buvo visą fasadą formuoti iš naudotų vėjo jėgainių menčių, kurios Danijoje dažnai tiesiog išmetamos sąvartynuose. Tačiau paaiškėjo, kad ši medžiaga yra degi, todėl teko ieškoti kitų sprendimų. Galiausiai mentės buvo specialiai apdorotos ir panaudotos kaip saulės kontrolės elementai.
Perdirbtų medžiagų pastate – gerokai daugiau. Vidaus stiklinės pertvaros pagamintos iš senų langų, grindims naudota perdirbta mediena ir jos likučiai, o ant stogo esančio baro konstrukcijoms panaudotos senos plytos. Net šviestuvai čia yra perdirbti.
„Lendager Arkitekter“ teigimu, lyginant su panašaus dydžio betoniniu pastatu, „TRÆ“ projektas leido sumažinti CO2 emisijas maždaug 26 procentais.
Medinių dangoraižių architektūra pasaulyje sparčiai populiarėja. Šiuo metu aukščiausiu mediniu pastatu laikomas „Ascent“ bokštas Milvokyje (JAV), tačiau nauji projektai Australijoje ir Europoje rodo, kad tvari aukštybinių pastatų statyba tik įgauna pagreitį.
