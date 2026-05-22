San Diege iškils futuristinis muziejus elitinėms pajėgoms: viduje kabės net kariniai orlaiviai

2026 m. gegužės 22 d. 15:22
Lrytas.lt
San Diege iškils įspūdingas JAV karinių jūrų specialiųjų pajėgų muziejus, kuris jau dabar vadinamas vienu ambicingiausių naujų architektūrinių projektų mieste. Prie krantinės suplanuotas statinys primins futuristinį laivą, o jo atidarymas numatomas 2032 metais.85 tūkst. kvadratinių pėdų (beveik 7,9 tūkst. kv. m) muziejų projektuoja architektų studija „ZGF Architects“. Pastatas bus statomas aktyviame San Diego kultūriniame rajone, netoli vandens.
Muziejaus architektūra įkvėpta slaptų karinių vandens transporto priemonių, naudojamų specialiųjų pajėgų. Kampuotos formos ir metaliniai fasadai sukurs įspūdį, tarsi pastatas skrostų bangas lyg futuristinis laivas.
Tamsiai mėlynas perforuotas fasadas praleis natūralią šviesą, o centrinį keturių aukštų atriumą apšvies daugybė stoglangių. Viduje planuojama eksponuoti didelio mastelio objektus, tarp jų – ir karinius orlaivius, kabančius po maždaug 20 metrų aukščio stogu.
Architektai numatė ir atvirus fasado pjūvius, leidžiančius praeiviams iš išorės pažvelgti į muziejaus ekspozicijas. Pastatas projektuojamas taip, kad atrodytų atviras ir kviečiantis iš visų pusių.
Muziejus pasakos JAV karinių jūrų specialiųjų pajėgų istoriją – nuo Antrojo pasaulinio karo iki šiandienos. Lankytojams žadamos interaktyvios, edukacinės ekspozicijos, supažindinsiančios su šių elitinių pajėgų evoliucija.
Komplekse taip pat numatytas jaunimo centras, renginių erdvė ketvirtame aukšte bei terasa su vaizdu į San Diego uostą.
Kol muziejus dar tik planuojamas, San Diege jau veikia mažesnė ekspozicijų erdvė, skirta supažindinti lankytojus su būsimo projekto vizija.
Šaltinis: "News Atlas"
