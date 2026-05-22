Skambiai pažymėta darbų pradžia: išskirtinio M. K. Čiurlionio koncertų centro statybvietėje įkasta simbolinė kapsulė

Įkasta simbolinė kapsulė
„Manau sutiksite, jog Kaunas ir kauniečiai nusipelnė Čiurlionio koncertų centro. Kaip tik šį savaitgalį švęsime miesto gimtadienį. Nežinau geresnės dovanos nei ši. Tai bus dar vienas miesto pasididžiavimas ir vizitinė kortelė – vieta, kur susitiks muzika, architektūra, kūryba ir bendruomenė.
Kaunas dar kartą įrodė, jog gali įgyvendinti ambicingus projektus. Tikiu, kad šis koncertų centras bus ne tik pastatas. Tam įpareigoja ir Čiurlionio vardas. Jis reiškia kūrybos aukštumas, viziją ir drąsą matyti plačiau. Čia skambės pasaulinio lygio muzika, augs nauji talentai, Kaunas dar stipriau įsitvirtins kaip kultūros miestas“, – kapsulės įkasimo renginyje kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Susiję straipsniai
Scenoje skambant Kauno bigbendui ir greta pasirodymus atliekant Ugnies teatro šokėjoms, M. K. Čiurlionio koncertų centro statybvietėje miesto vadovai, architektas, rangovai ir kiti ceremonijos svečiai padėjo parašus ant laiško ateities kartoms, kuris su kapsule įbetonuotas būsimo išskirtinio objekto pagrindų vietoje.
Tradiciškai užkasus kapsulę, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pašventino statybų aikštelę.
„Nepaprastas džiaugsmas. Ši proga – Sekminių išvakarėse, kada viešpaties dvasia žengė tarp mūsų. Čia bus tai, ką galima įvardyti įkvėpimu ir džiaugsmu. Darbas, kurį šiandien pradedame, turi skatinti mūsų tikėjimą ir žadinti dėkingumą“, – linkėjo arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas.
Darbymetis statybvietėje
Klasikinei muzikai skirtų rūmų statybvietėje suformuoti projektiniai sklypo aukščiai. Taip teritorija rengiama tolesniems statybos etapams.
Darbai pradėti nuo automobilių parkingo įrengimo – tiek pats pastatas, tiek ir šalia jo suplanuota aikštelė turės du požeminius aukštus. Koncertų centro požeminėje aikštelėje numatyta keli šimtai vietų, dar apie pusantro šimto vietų parkavimui bus įrengta greta statinio.
„Tai ne tik dar vienas pastatas mieste – tai investicija į kultūrą, bendrystę ir Kauno ateitį. Kaunas šiandien yra pavyzdys visai Lietuvai, kaip reikia valdyti miestą. Mums tai ne tik didžiulė garbė, bet ir didžiulė atsakomybė statyti pastatą, kuris tarnaus visuomenei ir kultūrai. Tikime, kad šie koncertų rūmai taps vieta, kur gimsta muzika, kur miestas susitinka, bendrauja ir švenčia. Kauną ir toliau turi kurti žmonės, kurie myli miestą ir kauniečius“, – tikino bendrovės „Autokausta“ vadovas Juozas Kriaučiūnas.
Statybvietėje įrengta didžioji dalis polių, pradėti po žeme esančių sienų betonavimo darbai. Iki projektinio gylio kasamas gruntas, kad būtų galima pradėti požeminio aukšto grindų įrengimo darbus.
Tarnaus ne vienai kartai
M. K. Čiurlionio koncertų centro projektą parengė jungtinė „Paleko archstudijos“ ir įmonių grupės „BE LIVE“ bendrovės „Baltic Engineers“ komanda. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Rolando Paleko vadovaujamų architektų bei patyrusių generalinių projektuotojų tandemas suvienijo kūrybines ekspertų pajėgas: architektus, inžinierius, hidrologus ir hidrotechnikus, akustikos specialistus.
Sveikinimo žodį taręs R. Palekas neabejoja, kad naujasis koncertų centras tarnaus ne vienai kartai.
„Man didelė garbė yra prisidėti prie šio unikalaus statinio pradžios, prie gimimo. Mes visi padarysime maksimumą ir dar daugiau, kad šis pastatas gimtų nepriekaištingai“, – teigė architektas.
Jam antrino ir „BE LIVE“ įmonių grupės vadovas Darius Kvedaras: „Pastatas bus tikra Žemosios Fredos puošmena. Miestui artima vandens kaimynystė yra privalumas, bet mums inžinieriams tai yra iššūkis. Visa projektuotojų komanda darbavosi nuo pat 2021 metų atsakingai ir nuosekliai. Į pastato kūrybą labai atsakingai pažvelgė ir architektai, ir inžinieriai. Visi kilę klausimai sėkmingai išspręsti.“
Išsiskirs architektūriniais sprendimais
Daugiau kaip 4 hektarų sklype Žemojoje Fredoje, H. ir O. Minkovskių g. 31, statomas A++ energinio naudingumo klasės, 25 metrų aukščio ir beveik 23 tūkst. kvadratinių metrų bendro ploto stiklu gaubtas pastatas.
Išskirtiniame pastate išsiteks dvi modernios salės. Pagrindinė talpins apie pusantro tūkstančio žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams, operetėms bei kitiems natūralios akustikos pasirodymams. Antroji – daugiafunkcė erdvė su vaizdu į Nemuną ir bemaž 700 vietų. Čia bus galimybė keisti salės akustines savybes, todėl galės vykti koncertai, konferencijos, parodos bei kiti renginiai.
Skaidrus banguotas statinio fasadas atkartos upės vandens atspindžius. Iš vidaus lankytojams atsivers gyvas ikoniško Kauno senamiesčio peizažas ir Nemuno tėkmės įrėminta vaizdinga panorama.
Numatyta, kad greta pastato įsiterps ir jaukus mažųjų laivų uostas. Be to, statinio požeminis parkingas atliks ir priedangos funkciją.
M. K. Čiurlionio koncertų centro statybas planuojama užbaigti per trejus metus. Darbų vertė – 76 mln. eurų su PVM.
NemunasMikalojus Konstantinas Čiurlioniskapsulė
Rodyti daugiau žymių