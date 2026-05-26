Atrodo lyg iš fantastinio filmo: po virš tarpeklio pakibusiu namu teka du upeliai

Maždaug 30 metrų ilgio namas suprojektuotas kaip tiltas, besidriekiantis virš tarpeklio. Keturių miegamųjų būstas pastatytas naudojant plieną, molį ir šiaudines konstrukcijas, o jo stogas įkvėptas pangolino žvynų formos.
Projektas architektams tapo nemenku iššūkiu. Vietovė yra kalvota ir sunkiai pasiekiama, todėl statybinių medžiagų atgabenimas buvo itin sudėtingas. Kaip pasakoja architektai, kelių kilometrų spinduliu praktiškai buvo galima naudoti tik laukinę žolę.
Būtent šie apribojimai ir nulėmė neįprastus sprendimus. Namas suprojektuotas naudojant keturias hiperbolinių parabolių konstrukcijas, kurios remiasi vos į keturis atramos taškus. Tokia sistema leido kuo mažiau paliesti natūralų reljefą ir išsaugoti upelių vagų kontūrus.
Susiję straipsniai
„Mies van der Rohe Awards“ rezultatai siunčia aiškią žinutę: architektūroje nelieka vietos kūrėjų ego
„Open House Vilnius“ savanorė atskleidė kitą Vilniaus pusę: „Žmonės ekskursijose tiesiog sustoja – vajė!“
Konstrukcijoje panaudoti plieniniai vamzdžiai ir tempimo elementai suteikia pastatui tvirtumo, o šiaudų ir molio sluoksniai padeda išlaikyti konstrukcijos lengvumą.
Ypatingo dėmesio sulaukė ir stogas. Jį dengiantis šiaudų sluoksnis primena pangolino žvynus, tačiau tai nėra vien dekoratyvus sprendimas. Toks stogas užtikrina natūralią šilumos izoliaciją bei pasyvų vėsinimą eant aukštai temperatūrai. Ant šiaudų papildomai panaudotas molio sluoksnis, kuris apsaugo konstrukciją nuo graužikų ir kitų kenkėjų.
418 kvadratinių metrų ploto name įrengti keturi miegamieji, virtuvė, valgomasis ir poilsio erdvės. Kai kurios patalpos atsiveria tiesiai į gamtą – pavyzdžiui, maudymosi zona su dekoratyviniais vandens baseinėliais.
Centriniame kieme įrengta tinklu dengta anga, pro kurią į vidų patenka saulės šviesa ir lietus, tačiau kartu išlaikomas pavėsis. Dideli langai nuo grindų iki lubų leidžia maksimaliai išnaudoti natūralią šviesą ir atveria vaizdus į aplinkinį kraštovaizdį.
Architektai teigia, kad svarbiausias projekto tikslas buvo kuo mažiau trikdyti natūralią aplinką. Dėl to namas atrodo tarsi plūduriuojantis virš žemės, o vanduo ir reljefas po juo lieka beveik nepaliesti.
Šaltinis: „New Atlas“
Namastiltasarchitektūra
Rodyti daugiau žymių