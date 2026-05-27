Vilniečių namas sužavėjo tarptautinę architektų bendruomenę – įspūdingas būstas nepaliko abejingų

Šių metų BIG SEE festivalio tema buvo itin simboliška šių dienų architektūros kontekste – „Too much? What is just enough?“ („Per daug? Kas yra pakankama?“). Festivalio organizatoriai kvietė architektus, dizainerius ir miestų kūrėjus permąstyti santykį su pertekliumi: ar šiandien architektūra vis dar turi stebinti dydžiu, efektu ir ambicija, o gal priešingai – ieškoti jautresnio santykio su žmogumi, kraštovaizdžiu ir kasdieniu gyvenimu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Lietuvių architektų biuro „Abstractus“ projektas „Žalio kiemo namas“ tapo BIG SEE architektūros apdovanojimo 2026 laureatu gyvenamųjų namų kategorijoje. Pastato architektūros autorius – studijos „Abstractus“ įkūrėjas bei Vilnius TECH universiteto Urbanistikos katedros dėstytojas Artūras Mažeika. Interjero autorė – Toma Bačiulytė („Nomo“ studija).
Šiame kontekste „Žalio kiemo namo“ įvertinimas atrodo itin taiklus. Projektas kalba ne apie demonstratyvią architektūrą, o apie pakankamumą – apie tiek erdvės, kiek žmogui iš tiesų reikia gerai jaustis. Ne daugiau. Apie privatumą, tylą, šviesą, ryšį su gamta ir gyvenimo kokybę, kuri kuriama ne per architektūrinį triukšmą, o per jautriai apgalvotą erdvę.
„Žalio kiemo namas“ išsiskiria ypatingai darnia architektūros integracija į kraštovaizdį. Kompozicijos epicentras – į reljefą įgilintas vidinis kiemas, iš kurio ir kilo projekto pavadinimas bei pastatą reprezentuojantis ženklas. Vidinis kiemas veikia kaip šviesos šulinys, užpildantis pietvakarių saulės šviesa gyvenamąsias erdves, orientuotas į šiaurės rytų pusėje eksponuojamus vaizdus.
Vidinio kiemelio žalias šlaitas kuria privatumą tiek pačiame kiemelyje, tiek interjero erdvėse su didelėmis stumdomomis vitrinomis. Todėl tai leido viename pastate suderinti, rodos, neįmanomus dalykus – visišką privatumą namo gyventojams bei mėgavimąsi vitrininiais langais su vaizdu į kraštovaizdį. Be to, kieme esantis baseinas tampa lyg tolimu atspindžiu ar atkartojimu pro medžių lajas matomo ežero.
„Dirbdamas ypatingą dėmesį skiriu erdvių, kuriose žmogus gerai jaustųsi, kūrimui. Galvoju, kaip sukurti saugią, maksimaliai privačią aplinką, kurioje gyventojai atsiribotų nuo supančio kasdienio triukšmo. Tai pasiekiama per žmogui artimo mastelio erdvių kūrimą, šių erdvių jungimą, pripildymą perspektyvomis ir netikėtais rakursais bei gerai organizuojant funkcijas. Kitaip tariant, sukuriamos jaukios, individualios erdvės konkrečios šeimos gyvenimui“, – teigia pastato architektas A. Mažeika.
Neatsitiktinai šiandien vis daugiau tarptautinių architektūros renginių kalba ne apie „daugiau“, o apie „užtenka“. Kas yra pakankamai didelis namas? Kiek žmogui reikia erdvės, šviesos, daiktų, įspūdžių? Kada architektūra tampa ne gyvenimo fonu, o triukšmu? BIG SEE festivalyje šios temos skambėjo itin garsiai.
Šiemet BIG SEE apdovanojimuose įvertinta ir daugiau Lietuvos kūrėjų darbų. „Architects apartment“ („Plazma Architecture Studio“) tapo BIG SEE interjero dizaino apdovanojimo 2026 laureatu gyvenamųjų interjerų kategorijoje. „MINIJOS 181“ („NEBRAU“) bei „Ellex Valiūnas office“ („NOMO studija“) pelnė BIG SEE interjero dizaino apdovanojimo 2026 laureatų vardus darbo erdvių kategorijoje. Tuo metu „Tauras Sauna“ („Celsium“) tapo BIG SEE produktų dizaino apdovanojimo 2026 laureatu viešojo ir urbanistinio dizaino kategorijoje.
Visa tai dar kartą parodo, kad Lietuvos architektūra ir dizainas tarptautiniame kontekste vis dažniau pastebimi ne dėl demonstratyvumo ar efekto, o dėl jautraus santykio su žmogumi, aplinka ir gyvenimo kokybe.
