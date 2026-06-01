Naujoji Vilnia netrukus taps dar patrauklesniu sostinės rajonu: pristatė naują erdvę

Atnaujins apie 1 ha teritoriją
Vilnius tęsia viešųjų erdvių atgaivinimą. Kaip praneša Vilniaus vystymo kompanija, aikštės šalia Naujosios Vilnios kultūros centro projektas pasiekė svarbų etapą – gautas statybos leidimas aikštės atnaujinimo darbams. Sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ parengtame projekte numatyta atnaujinti apie 1 ha teritoriją taip, kad ji sustiprintų ryšį su kultūros centro pastatu ir taptų pagrindine Naujosios Vilnios traukos bei bendruomenės susibūrimų vieta.
„Siekiame, kad kokybiškos, gyvos ir žmonėms patrauklios viešosios erdvės kurtųsi ne tik miesto centre, bet ir nuo jo nutolusiuose rajonuose. Ši aikštė sovietmečiu buvo projektuota kaip reprezentacinė, tranzitinė erdvė, tačiau šiandien miestiečių poreikiai yra visai kitokie. Todėl siekiame ją paversti jaukia, žalia ir bendruomenei pritaikyta vieta, kurioje norėtųsi sustoti, leisti laiką bei susitikti“, – sako Valdas Benkunskas.
Projektavimas prasidėjo nuo dialogo su bendruomene
Naujosios Vilnios aikštės projektavimas prasidėjo nuo aktyvaus dialogo su vietos bendruomene – į procesą įsitraukė gyventojai, seniūnijos, bibliotekos ir kultūros centro atstovai. „Vilniaus vystymo kompanijos“ specialistai su bendruomene susitiko tris kartus: 2024 m. spalio 8 d. kartu vaikščiojo po aikštę ir analizavo vietos poreikius, spalio 22 d. diskutavo, kuriems pasiūlymams reikėtų teikti prioritetą, o praėjusių metų pavasarį pristatė būsimos aikštės sutvarkymo koncepciją.
Susitikimų metu vietos bendruomenė galėjo teikti pasiūlymus ir korekcijas, kaip šią erdvę iš tranzitinės paversti jaukesne ir patogesne.
„Rengdami viešųjų erdvių projektus didžiausią dėmesį skiriame dialogui su bendruomene. Vietos gyventojai, kasdien besinaudojantys šiomis erdvėmis, geriausiai žino, kokių pokyčių reikia ir ką svarbu išsaugoti. Kalbėdami apie Naujosios Vilnios aikštę, iš bendruomenės išgirdome aiškų poreikį šiandien tiesiog praeinamą ir daugiausia renginių metu naudojamą erdvę paversti jaukesne bei patrauklesne kasdieniam buvimui“, – teigiama pranešime.
Derins renginių ir rekreacijos funkcijas
Projektu planuojama aikštėje suderinti renginių ir kasdienės rekreacijos funkcijas. Centrinėje dalyje projektuojama aikštė su klinkerio plytomis apdailintais amfiteatro tipo suolais, išdėstytais trimis lygiais. Amfiteatras ypatingomis progomis tarnautų kaip didelė lauko auditorija, o kitu metu kviestų prisėsti medžių pavėsyje bei pasimėgauti į amfiteatro struktūrą įkomponuotu vandens elementu.
Švenčių poreikiams siūloma įrengti kelis lauko elektros įvadus bei sustiprinti dangą maisto furgonėliams sustoti.
Aikštės erdvėje paliekama vieta ateityje atsirasiančiai skulptūrai, kuri būtų įrengta per programą „Kuriu Vilnių“, o dangoms siūloma naudoti gelsvų atspalvių trinkeles, kuriant sąsają su Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčios medžiagiškumu.
„Projekte ypatingą dėmesį skiriame patogiam ir universaliam judėjimui. Siekiame užtikrinti patogų judėjimą be kliūčių visiems lankytojams. Aikštės išskirtinumu taps tvarūs lietaus vandens valdymo sprendiniai, kurie ne tik atliks praktinę funkciją, bet ir praturtins viešąją erdvę, suteikdami jai daugiau gyvybės bei estetinės vertės“, – teigia projektą su komanda kūręs architektas ir kraštovaizdžio architektas Linas Ūsas.
Seni, susidėvėję laiptai, apsunkinantys naudojimąsi teritorija, bus panaikinti, o jų vietoje suplanuoti nauji pėsčiųjų takai, kurių išilginis nuolydis neviršys 5 proc.
Įrengs lietaus sodą ir fontaną
Žemiausioje aikštės dalyje projektuojamas lietaus sodas, skirtas paviršinio lietaus vandens surinkimui, natūraliam apvalymui ir infiltravimui į gruntą. Erdvei vizualinio išskirtinumo suteiks integruotas fontanas, kurio vanduo tekės žemyn per amfiteatro suolų paviršius į aikštės lygį.
Taip pat projektuojama atvira stoginė, skirta apsaugoti lankytojus nuo kaitrios saulės ar lietaus, bei šiuolaikiška mažoji architektūra.
Projektas išsiskiria itin dideliu dėmesiu esamiems vertingiems medžiams: žemės darbai medžių šaknų zonose privalės būti atliekami rankiniu būdu arba naudojant oro kastuvą, siekiant maksimaliai apsaugoti šaknis nuo pažeidimų. Planuojama šalinti tik invazinius, sėklas brandinančius uosialapius klevus bei kelis kitus prastos būklės medžius.
Projekto bendraautoriai – kraštovaizdžio architektas L. Ūsas, konstruktoriai Nikolaj Moškov ir Kęstutis Sakalauskas, projekto vadovės Justė Sakalauskaitė ir Viktorija Bogdanovienė. Komandai talkino inžinieriai iš Startstudio – Vytautas Kairys, taip pat iš „ELENET Engineering“ – Mantas Minderis ir Gintautas Barysas.